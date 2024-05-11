علاء عابد: التصويت لصالح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تكليل للجهود المصرية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن تصويت 143 دولة لصالح فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تكليل للجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا التصويت جاء للردّ على مجلس الأمن الذي رفض من خلال الفيتو الأمريكي منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 18 أبريل الماضي، بالرغم من تأييد 12 عضوًا للحق.

انتصار للدبلوماسية المصرية والعربية

وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس انتصارا لفلسطين وحدها، بل للدبلوماسية المصرية والعربية.

وأكد أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يعتبر خطوة في طريق طويل من النضال، وبداية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها تحركات دولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتدخل الحاسم لإلزام إسرائيل على الجلوس على طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار بشكل دائم ونفاذ المساعدات الإنسانية ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي غزة.

وتابع أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ولم تتخل عن القضية الفلسطينية وستظل الداعم الأول لها لحين إنهاء القضية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

ورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.