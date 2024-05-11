السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

ولاء التمامى: التصويت الأممى لصالح الأهلية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة تتويج للجهود المصرية

ولاء التمامى
ولاء التمامى

قالت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، ضربة قوية للاحتلال الإسرائيلي وحكومته تؤكد أن هناك مساندة دولية ومصرية للحقوق الفلسطينية وتتويجا لها، ورفضا تاما للعدوان الحالي.

خطوة على الطريق الصحيح

وأوضحت التمامى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الموافقة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة خطوة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفي مواجهة العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي، وبالخصوص عدوان غزة المستمر قبل 7 أشهر.

وأضافت أنها خطوة مهمة للغاية لمساندة الحقوق الفلسطينية دوليا، والتدخل الحاسم والجاد من جانب مجلس الأمن والمجتمع الدولي؛ لإلزام إسرائيل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. 

وأشادت بالجهود المصرية المتواصلة على مدار الساعة لنصرة الشعب الفلسطيني ورفض العدوان عليه، والتحرك نحو هدنة حقيقية تنهي هذه الكارثة.

واختتمت النائبة ولاء التمامى بالطلب من الدول العربية، وبعد التقدم بهذا القرار للأمم المتحدة، أن تحشد جهودها لمحاكمة قادة الكيان المحتل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛ لوضع حد للعربدة الإسرائيلية.

ورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار التاريخي بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

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