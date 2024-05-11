السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ يُناقش خطط التوسع فى مراكز التنمية الشبابية غدًا الأحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد جلساته العامة غدا الأحد، حيث يناقش طلب مناقشة عامة مقدما من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

دور السياسات المالية والضريبية فى تحقيق التنمية الاقتصادية

كما يشهد مجلس الشيوخ عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر محمد زكي وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة ذاتها عرض تقارير اللجان المختصة عن طلبي المناقشة العامة عن "المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات"، و"الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر".
 

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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

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مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة حول جودة التعليم وتعقيب الوزير للجنة المختصة

التجاوز عن مقابل التأجير والضريبة الإضافية


وينظر المجلس خلال جلسة الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأجير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

مجلس الشيوخ الشيوخ طلب مناقشة مراكز التنمية الشبابية الحكومة

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