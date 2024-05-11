السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البنك الدولى يعقد فعالية عن الصراع والديون فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البنك الدولى
البنك الدولى

تعقد مجموعة البنك الدولي، الأربعاء المقبل، حدثًا عن الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أنه من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا بنسبة 2.7% في عام 2024، مرتفعة من 1.9% في عام 2023، في عودة إلى مستويات النمو المنخفضة التي سادت قبل الجائحة. هذه التوقعات محفوفة بالشكوك في ظل ارتفاع مستويات الديون واستمرار الصراعات في المنطقة. 

وأشار إلى أن هذا الحدث سيجيب عن بعض التسؤلات حول تأثير الصراع على اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى معرفة سبب ارتفاع سبب الدين إلى الناتج المحلي الإجمال في المنطقة، وما الذي يمكن أن تفعله بلدان المنطقة للتخفيف من هذه التحديات؟. 

ويشارك في هذا الحدث كل من أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وروبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في المنطقة، بالإضافة إلى خبراء آخرين مشاركين في الجلسة. 

البنك الدولى: الصراع الدائر فى الشرق الأوسط أثر على قطاع التأمين بالمنطقة

جدير بالذكر أن البنك الدولي قد أوضح أن الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، وعمليات تهجير، وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية في قطاع غزة. 

ووفقًا للتقييم المؤقت للأضرار الذي أجري مؤخرًا، أزهقت عشرات الآلاف من الأرواح، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتعرض نحو 1.7 مليون شخص، أي 75% من سكان القطاع، للتهجير والتشريد.

وتكشفت أزمة إنسانية مدمرة مع انعدام الأمن الغذائي والمائي على نطاق واسع، حيث أصبح جميع سكان غزة تقريبًا في دائرة الفقر، والمجاعة وشيكة الحدوث، كما يعاني واحد على الأقل من كل أربعة من سكان غزة من الجوع الكارثي. وتشير التوقعات إلى أن أجزاء من شمال غزة من المرجح أن تدخل ضمن تصنيف المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (المجاعة في الأشهر القليلة القادمة).

البنك الدولي مجموعة البنك الدولي الصراع الشرق الأوسط شمال أفريقيا النمو

مواد متعلقة

البنك الدولى: الصراع الدائر فى الشرق الأوسط أثر على قطاع التأمين بالمنطقة

الأكثر قراءة

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

كشفها الطب الشرعي.. ما المخدرات التي تعاطاها عصام صاصا قبل حادث الدائري؟

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

عمارة رشدى.. من "مسرح الرعب" إلى تحفة معمارية (صور)

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟