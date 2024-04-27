السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

البنك الدولى: الصراع الدائر فى الشرق الأوسط أثر على قطاع التأمين بالمنطقة

البنك الدولي
البنك الدولي

أكد البنك الدولي، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط وأزمة سفن الشحن العابرة للبحر الأحمر أحدث تأثيرًا على قطاع التأمين في المنطقة، حيث قامت شركات إعادة التأمين بخفض نشاطها في المنطقة، وفي الأشهر الأخيرة، وفي أعقاب زيادة عدم الاستقرار، أعادت شركات إعادة التأمين العالمية النص على أحكام الإلغاء في وثائق التأمين كإجراء احترازي خشية التصعيد المحتمل في الصراع في الشرق الأوسط.

ومن شأن هذه الاحكام أن تلغي تغطية إعادة التأمين على الأصول إذا تعرضت للتلف أو التدمير بسبب الهجمات العسكرية على سبيل المثال. 

وظهرت إشارات في سوق التأمين مفادها التوجه نحو زيادة أقساط التأمين وعلاوات المخاطر إلى جانب انخفاض نطاق التغطية والتعويضات التي يتم صرفها للمؤمن لهم المقيمين في فلسطين والدول المجاورة مثل لبنان والأردن، وتنطوي هذه التطورات أيضًا على آثار مهمة على المالية العامة بالنسبة لبلدان المنطقة التي تعاني بالفعل من جمود المالية العامة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى التزامات طارئة على هذه البلدان، وفي سياق ذلك من المتوقع أن يقوم القطاع العام بمساعدة شركات القطاع الخاص للتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للتغطية التأمينية أو عدم كفاية هذه التغطية.

البنك الدولى: 1.7 مليون فى قطاع غزة تعرضوا للتهجير والتشريد

وتابع تقرير صادر عن البنك الدولي أنه من الممكن أن تؤدي التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في بلدان المنطقة الهشة والمتأثرة بالصراعات مثل اليمن والضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يعاني بالفعل صعوبات مالية ونقدية كبيرة بالفعل. 

وقد تؤدي زيادة التنافس على المساعدات الخارجية المحدودة الناتجة عن تداخل عدة أزمات متزامنة في جميع أنحاء العالم إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى بلدان محددة تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وتفاقم أزمات المالية العامة الحادة بالفعل والتي غالبًا ما تواجهها. 

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونظرًا لعدم القدرة على تفعيل الأدوات التقليدية لإدارة السياسة الاقتصادية، تظل مصادر التمويل البديلة الوحيدة هي التراكم الإضافي للمتأخرات المستحقة للسلطة الفلسطينية والمعونات الأجنبية. 

وبالنظر إلى مستوى الدمار في غزة، والآثار المتعاقبة الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني برمته جراء الصراع الدائر، فإن المعونات ستستمر بشكل معقول في القيام بدور لا يمكن الاستغناء عنه في مساندة السلطة الفلسطينية، وخاصة في الأجلين القصير والمتوسط. 

وفي مثل هذه السياقات الهشة، لا يساعد تدفق المعونات على الاستجابة للأزمات الإنسانية فحسب، بل يعمل أيضًا على تخفيف أو منع العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن جهود الإصلاح الضرورية.

ولهذا السبب، يعد الحصول على مساعدات خارجية كافية وموثوقة في هذه المناطق مكونًا لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية.

البنك الدولي الشرق الأوسط الشحن التأمين المنطقة قطاع التامين

مواد متعلقة

البنك الدولى: 1.7 مليون فى قطاع غزة تعرضوا للتهجير والتشريد

الأكثر قراءة

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

أول تعليق من مها الصغير على "طلاقها من أحمد السقا"

"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

كلوب على مشادته مع محمد صلاح: انتهى الأمر

إسعاد يونس تثير الجدل حول ضيفتها فى "صاحبة السعادة".. وتعليق غير متوقع من ياسمين عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس