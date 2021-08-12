الشباب المصرى يصل للعالمية بأفلام جيدة الصنع.. «ريش» يبهر العالم بـ7.5 مليون جنيه

وجد الشباب المصري طريقه للعالمية على مدار السنوات الماضية من خلال أعمال فنية جيدة الصنع، أثنى عليها صناع السينما وروادها في العالم كله، تختلف إلى حد كبير عن الأعمال التي تعرض في السينمات المصرية، وتميز هؤلاء الصناع بالبحث الدقيق والمحاولات الدقيقة، والتواصل غير المقطوع مع كل مؤسسات السينما العالمية ومؤسسات التمويل، ومنهم من يتواصل للحصول على الدعم اللوجستي من مصر، وهو ما يحدث مع البعض بالفعل، ومن الأفلام التي حققت شهرة واسعة فيلم «ريش».

وتعد الأسماء التي نتحدث عنها غير براقة في الساحة المصرية بالنسبة للجمهور العام، وإن عرف بعضهم مثل محمد وخالد دياب، نتيجة تقديمهم أعمالا تجارية بالتوازي، فمن نتحدث عنهم يفضلون فكرة "المشاركة"، فمنهم من يتواصل مع شركة دعم لوجستي لتوفير المعدات وهي فكرة منتشرة خارجيا، وهناك شركات تقوم بالتمويل، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من المميزين في الصناعة من مصر وخارجها هدفهم الأول التواجد في معشوقتهم السينما.

فيلم «ريش» يبهر كان بـ7.5 مليون جنيه

فيلم «ريش» من آخر الأعمال التي أبهرت المصريين بعد تناول الصحافة والإعلام المصري العمل المميز ليس في وقت صناعته، خاصة بعد الإشادات والجوائز العالمية التي حصل عليها ولعل أهمها، الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي لمهرجان كان السينمائي بفرنسا، حيث كشف المخرج عمر الزهيري، مخرج فيلم "ريش" أنه تخرج في معهد السينما عام 2013 وكان فيلمه كمشروع تخرجه تم اختياره لأول مرة فيلم قصير يتم اختياره ضمن قسم مشروعات التخرج بمهرجان "كان"، إذ أن فكرة فيلمه بدأت من خلال المهرجان وتوفير له فرصة كشباب المخرجين في العالم، من خلال توجيه أحد المنتجين الفرنسيين لاستضافة أعماله وأفكاره ومساعدته في تطبيقها كفيلم طويل.

ويعد نجاحه نتاجًا للسينما العظيمة التي تربى عليها، مشيرا إلى أن تكلفة الفيلم وصل لـ400 ألف يورو من خلال إنتاج مصر وفرنسي وهولندي ويوناني، كما أن الفيلم من ممثلين غير معروفين بشكل كامل، إذ أن الفيلم مبني على عالم خيالي وغير واقعي، أي أن العمل لم تتجاوز موازنته 7.5 مليون جنيه وحقق كل هذا الإبهار وهو ما يتنافى مع فكرة الأعمال الضخمة فقط هي من تنجح.

ودعما من الدولة المصرية كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال الأيام الماضية طاقم عمل فيلم "ريش" نظرا للإشادات الدولية والمجهودات الكبيرة التي بذلها صناعه من مصر، وتخرجوا في أكاديمية الفنون المصرية التابعة لوزارة الثقافة.

الفيلم سيناريو عمر الزهيري، بمشاركة أحمد عامر، ويمزج بين الواقع والفانتازيا حيث يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحراً لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة وتحاول الأم استعادة زوجها من خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول.

فيلم "ما لا نعرفه مريم" يطوف العالم ويحصد الجوائز

فيلم “ما لا نعرفه مريم” من أهم الأفلام المصرية التي صنفت عالميا فيلم مريم حيث عاش الفيلم حالة استثنائية، فخلال أقل من عام، تمكن الفيلم المصري من المشاركة في أكثر من 10 مهرجانات سينمائية، حصد خلالها الجائزة البرونزية لأفضل فيلم قصير من مهرجان برشلونة السينمائي الدولي، وجائزة النقاد من مهرجان ليالي البحر المتوسط السينمائي الدولي بفرنسا كما سيتواجد الفيلم لاحقا في عدة مهرجانات.

الفيلم المميز الذي نتحدث عنه، تدور قصته وأحداثه كلها داخل أحد المستشفيات الحكومية، فتتعرض بطلة الفيلم "مريم" لآلام في المعدة، وتتحرك الأحداث بشكل مفاجئ وتأخذ مسار مختلف تمامًا عن المتوقع، ويركز الفيلم الروائي القصير بشكل أساسي على هشاشة العلاقات الزوجية في مصر.

الفيلم من فكرة المخرج المصري مراد مصطفى الذي شاهد خلافا بين زوجين في أحد المستشفيات الحكومية فقرر صناعة الفيلم واستغرق تصوير الفيلم يومين تقريبًا، إذ تدور أحداثه داخل المستشفى فقط، ولم يتقاض معظم طاقم العمل أجورهم وخصصت الموازنة الأكبر للمعدات والإنتاج ومعظم طاقم العمل من الوجوه الجديد باستثناء 2 فقط.

الفيلم إنتاج شركة "Africa films" للمنتج شريف البنداري، وشارك في بطولته دعاء عريقات وعماد غنيم شريف البنداري من أهم المولعين بصناعة السينما، وصور الفيلم في يومين فقط داخل لوكيشم حقيقي دون تعطيل المستشفى

الدور الأخير.. شباب مصري يقتحم هوليود

نجح عدد من الشباب المصري المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية صناعة فيلم جيدد باسم "الدور الأخير"the last turn بطولة شباب وفنانيين مصريين، فهي سابقة هى الاولى من نوعها، لفيلم عربى يتم تصويره كاملا داخل الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا مقتحما المنافسة مع أقوى الأفلام العالمية داخل قاعات السينما الامريكية، والفيلم يقدم نوعا جديدا من أعمال الأكشن ويحاول صناعه تقديم رسالة لكل أسرة مهاجرة أن تتوخى الحذر فى المخاطر التى تحيط بها خاصةً الشباب المراهق وأن ليس كل من حولهم أشخاص جيدة، ويعتبر أول فيلم مصري ينتج في هوليود، مدته ساعة وعشرين دقيقة من الاحدات المثيرة، وينتظر عرض الفيلم يوم السبت ٤ سبتمبر ٢٠٢١ بانهايم- اورنج كونتى، انتاج شركة Media ave، إخراج د. بيتر تكله، بطولة ماجد ميلاد مستشار إعلامى فادى يوسف.

كيف تصل الأعمال إلى المهرجانات

تتيح إدارة كل مهرجان عالمي منصة إلكترونية خاصة لتلقي الأفكار والمشروعات وتطوير المشروعات والأعمال تحت الإنتاج والأعمال الجاهزة للعرض للمشاركة في المهرجانات ويتابع الشباب المصري العامل في السينما تلك المنصات دائما ويقدمون أعمالهم ومن ثم تتواجد المهرجانات عقب اختيارها.

كما يتواجد مجموعة كبيرة من الصناع المصريين على علاقة دائما بالمهرجانات العالمية خارج مصر من أجل فتح سوق للأفلام المصرية ووجهوا أنظار العالم لها ومنهم محمد حفظي وشريف البنداري وعمرو سلامة ومحمد وخالد دياب وسعد هنداوي وغيرهم.