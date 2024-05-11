السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. المحكمة الرياضية ترفض طلب اتحاد العاصمة قبل نهائى الكونفدرالية

نهضة بركان
نهضة بركان

رفضت المحكمة الرياضية الدولية، الطلب الذي تقدم به اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري بالطعن على قرار "كاف" في أزمة نصف نهائي الكونفدرالية.

 

وكان كاف قد أعلن تأهل نهضة بركان المغربي لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بفوزه اعتباريًا بنتيجة 3-0 ذهابًا وإيابًا على اتحاد العاصمة.

 

ويلتقي نهضة بركان مع الزمالك في نهائي الكونفدرالية الذي سيقام يومي 12 و19 مايو الجاري.

 

ورفض اتحاد العاصمة الجزائري خوض مباراة إياب نصف نهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان على الرغم من وصوله أرض الملعب؛ اعتراضا منه على ما حدث في لقاء الذهاب ورفض نهضة بركان اللعب بسبب أزمة القمصان.

 

وكان فريق اتحاد العاصمة قد سافر إلى المغرب بشكل طبيعي ووصل إلى ملعب المباراة لكن لاعبيه رفضوا دخول الملعب وخوض المباراة بسبب إصرار لاعبي نهضة بركان على خوض المباراة بالقميص الذي يتواجد عليه خريطة المغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.

 

وعقب رفض فريق اتحاد العاصمة خوض المباراة، نزل لاعبو فريق نهضة بركان إلى أرض الملعب لتحية الجمهور وغادر اللاعبون بعدها بشكل طبيعي.

 

كما غادر فريق اتحاد العاصمة الملعب وتوجه إلى فندق الإقامة الخاص به ليتأكد عدم إقامة المباراة، ويتم احتساب نتيجة اللقاء بانتصار نهضة بركان بثلاثية نظيفة.

 

كما تم رفع القضية إلى لجنة التأديب لبحث إمكانية إصدار عقوبات ضد نادي اتحاد العاصمة الجزائري بعد تلك الأزمة.

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اتحاد العاصمة مهدد بعقوبات قاسية

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن اتحاد العاصمة الجزائري صار مهددًا بعقوبات قاسية تصل إلى الاستبعاد لموسمين على الأقل من المسابقات الأفريقية، بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار، كتعويض لنهضة بركان عن نفقات رحلة الذهاب إلى الجزائر. 

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