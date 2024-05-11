السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة وتخفيف الأحمال بمطروح 2024

محافظة مطروح
محافظة مطروح

أكد مصدر بكهرباء مطروح، أنه تم تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية بمحافظة مطروح وتم بدء العمل بها منذ بدء فترة الامتحانات التي انطلقت الأربعاء الماضي وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

مواعيد قطع الكهرباء

وأضاف المصدر، في تصريحاته لـ"الدستور، أنه يتم قطع الكهرباء  يوميا على فترتين الأولى بداية من الساعة 3  مساءً إلى الساعه 5 مساءً، والفترة التانية من الساعه 4 مساءً إلى 6 مساءً، مؤكدا على أن مدة قطع الكهرباء  لا تزيد عن ساعتين لكل فترة حسب التعليمات الصادرة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وفي سياق آخر كان قد عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن فى هذه البقعة الغالية.

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أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات

وفي مُستهل الاجتماع أكد وزير التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتم في المحافظة، خاصة في ظل ما تحظي به مطروح من اهتمام القيادة السياسية والحكومة وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية محلية لتصبح المحافظة قائمة على مجتمعات متكاملة ومدن قابلة للتوسع، تجعلها محط أنظار السائحين وتكون قادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبيه مما يساهم في خلق وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام والإسراع بعملية التنمية في كافة ربوع محافظة مطروح.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية 2023/2024 على أرض مطروح حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى دعم الوزارة لكافة مشروعات الخطة التي تصب في صالح المواطنين بالمحافظة"، موجهًا بحرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي تلبية كافة احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة في كافة المدن والقرى والمناطق البدوية، وإحداث طفرة تنموية كبيرة في جميع القطاعات الخدمية التي تنفذها الخطة وبصفة خاصة في البنية التحتية، لافتًا إلى متابعة الوزارة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة للانتهاء منها في توقيتاتها المحددة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق مردود إيجابى لتلك المشروعات على أبناء المحافظة بالتنسيق والجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.

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