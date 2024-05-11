السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

3 قتلى جراء هجوم أوكراني على مستودع للنفط في لوغانسك

هجوم أوكراني
هجوم أوكراني

سقط 3 قتلى جراء هجوم أوكراني على مستودع للنفط في مدينة روفينكي بجمهورية لوغانسك الشعبية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة في الجمهورية ناتاليا باشينكو.

وقالت باشينكو: "ارتفع عدد القتلى نتيجة قصف مستودع للنفط في روفينكي إلى ثلاثة أشخاص. بالإضافة إلى ذلك، لدينا سبعة مصابين، أربعة منهم في حالة الخطر، واثنان في حالة معتدلة، ولم نتلقّ معلومات تفيد بوجود أطفال بين الضحايا".

في وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مستودعا للنفط في مدينة روفينكي بالجمهورية، ما أدى لوقوع ضحايا.

وكتب باسيتشنيك عبر قناته على "تلجرام": "فتح العدو النار على مدينة روفينكي الهادئة. وبسبب القصف، اشتعلت النيران في مستودع للنفط، كما تضررت المنازل المحيطة به. ووفقا للبيانات الأولية، قتل شخص واحد، ونقل 6 أشخاص مصابين إلى المستشفى. وهم موظفون في مستودع النفط وسكان محليون تقع منازلهم في مكان قريب".

 

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