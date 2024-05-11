الاتفاق يسحق اتحاد جدة بخماسية فى الدورى السعودى

سحق فريق الاتفاق نظيره اتحاد جدة على ملعبه بخمسة أهداف دون رد في الجولة 31 من بطولة الدوري السعودي.

ويعاني اتحاد جدة من سلسلة غيابات ضربت صفوفه، حيث دخل لقاء الاتفاق بخمسة لاعبين فقط على مقاعد البدلاء.

وغاب عن صفوف الفريق كلا من أحمد حجازي، وكريم بنزيما، وعبد الرزاق حمد الله، وعبد الله المعيوف، وجوتا وفابينيو؛ بسبب الإصابة.

فريق الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد تقدم في الدقيقة 5 عن طريق سيكو فوفانا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يسجل موسى ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وعزز الكاميروني كارل توكو إيكامبي من تقدم الاتفاق بالهدف الثالث في الدقيقة 35 بعدما حوّل عرضية فينالدوم في المرمى.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريق الاتفاق في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف برباعية نظيفة في مفاجأة من العيار الثقيب.

وفي الشوط الثاني أكمل إيكامبي الهاتريك والهدف الخامس لصالح الاتفاق في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وصار الموسم الحالي هو الأسوأ لفريق اتحاد جدة الذي استقبل 48 هدفًا في مرماه.

وارتفع رصيد الاتفاق عند 44 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد اتحاد جدة عند 50 نقطة في المركز الخامس بعد أن خسر الفريق للمباراة الثالثة على التوالي.

وكانت المباراة قد شهدت ارتداء الفرنسي نجولو كانتي شارة القيادة للمباراة الثانية على التوالي في ظل غياب أحمد حجازي قائد الفريق.

وتعد تلك الخسارة الثالثة في تاريخ فريق اتحاد جدة بنتيجة 5-0 في الدوري السعودي بعدما خسر من قبل ضد الهلال والنصر بنفس النتيجة.

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