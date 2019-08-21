ترامب: لم تقبل الدول الأوروبية أخذ أسرى داعش يحملون جنسياتها

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه فى مرحلة معينة على بقية الدول كأفغانستان والعراق تولى مسؤولية محاربة داعش.



وأضاف ترامب، وفقا لقناة سكاى نيوز، إذا لم تقبل الدول الأوروبية أخذ أسرى داعش الذين يحملون جنسياتها فسنضطر لإرسالهم للبلدان التى أتوا منها كفرنسا وألمانيا