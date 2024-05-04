"وول ستريت جورنال": بوينج تواجه مشاكل كبيرة في الإنتاج بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة أن شركة الطيران الأمريكية بوينج تواجه صعوبات في إنتاج طائرات جديدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.



وأوضحت الصحيفة أنه "بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قامت الشركة المصنعة لمعدات التحكم في درجة الحرارة لطراز بوينج 787 دريملاينر، بتقليص عملها في روسيا".



وأضافت: "في ذلك الوقت، كان حجم الإمدادات يلبي الطلب، ولكن الآن هناك قلق كبير لدى شركة بوينج فيما يخص زيادة الإنتاج".



وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كالهون: "مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم نقل الإنتاج لكن قدرة المورد الجديد لم تكن كافية لتلبية احتياجاتنا".



وشدد على أن "مشكلة معدات التحكم في درجة الحرارة ليست الوحيدة، فطائرة بوينج 787 تواجه أيضا نقصا في مقاعد الركاب من موردي الطرف الثالث، وهو ما سيكون التغلب عليه أكثر صعوبة، ونتيجة لذلك، حذرت الشركة المستثمرين من أن إنتاج طائرات دريملاينر سينخفض ​​بعض الشيء في منتصف عام 2024، لكنه سيعود بحلول نهاية العام إلى مستوى خمس طائرات شهريا".



وفي الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن مشاكل فنية في طائرات بوينج، على سبيل المثال، اضطر الرئيس البولندي أندريه دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف خلل في الطائرة الرئاسية 737 خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.



