حسين هريدى لـ"الشاهد": مصر قادرة على الصمود رغم الصراعات فى المنطقة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دولة عريقة اقتصاديًا وسياسيًا واستراتيجيًا بصورة كبيرة، وبالتالي مصر قادرة على الصمود حتى الآن في ظل هذه الصراعات.

الحرب في المنطقة

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن تكلفة عدم التعامل مع هذه التحديات ضررها سيكون ُمضاعف عن الدخول لحل هذه الأزمة.

وأضاف في حديثه، أن هناك رهانات في المنطقة حول الدور المصري في هذه الحرب بصورة كبيرة، خاصة وأن مصر في المعادلة، أي أنه لا يمكن تجاهل مايحدث في المنطقة بسبب البعد الجغرافي والسياسي المشترك.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.