أيمن سلامة لـ"الشاهد": إسرائيل تكذب على نفسها

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر في أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن الجيش الإسرائيلي كان يأمر المواطنين في غزة بأن يتجهوا إلى مناطق معينة وعندما يتجهون إليها يقوم بقصفهم وقتلهم، لافتا إلى أن المدنيين الأبرياء العزل الغزاويين من شمال ووسط غزة صدقوا الفرية ليتم قصفهم، وقد وجدنا على الدروب والمسالك والطرق على الساحل الفلسطيني في غزة جثث العشرات والمئات من الأبرياء العزل.

وأضاف الدكتور أيمن سلامة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أن إسرائيل إن كذبت فهي تكذب على نفسها، لافتا إلى أن كل المجتمع الدولي يكرر بيانات مصر من الرفض المصري لاجتياح واقتحام غزة بهذه الهمجية البربرية اللا حضرية الإسرائيلية.

برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.