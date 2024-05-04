السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كينيدي جونيور يعارض ضم أوكرانيا للناتو

روبرت كينيدي جونيور
روبرت كينيدي جونيور

أعلن روبرت كينيدي جونيور، الذي يعتزم الترشح للرئاسة الأمريكية كمرشح مستقل، عن معارضته لتوسيع حلف الناتو، وخصوصا ضم أوكرانيا للحلف.

وقال كينيدي جونيور في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية: "أنا ضد توسيع الناتو، وخصوصا ضم أوكرانيا"، معتبرا أن "الناتو كمنظمة يجب أن يتعرض للفحوصات للكثير من الأسباب، بما فيها التطور التكنولوجي".

وأضاف أن "الناتو بشكله الحالي لا جدوى منه".

وتابع: "إذا انتبهنا إلى أن روسيا والصين تمتلكان صواريخ فرط صوتية، فكيف يمكن نقل مليون عسكري أمريكي عبر المحيط الأطلسي؟ كان سيموت الكثير منهم، والشعب الأمريكي لن يسمح بذلك".

وأكد أن "الواقع التكنولوجي يجبرنا على إعادة النظر في استراتيجياتنا العسكرية".

وأعرب عن رأيه بأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي "كان من الضروري قبول روسيا في المجتمع الأوروبي... وعدم دفعها نحو الصين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجري في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يتنافس فيها على منصب الرئاسة الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري.

كما أعلن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي، عن نيته الترشح بشكل مستقل.

 

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