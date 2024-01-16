مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024

يعد معهد معاوني الأمن من المعاهد الخاصة بتدريب وتأهيل الشباب للالتحاق بأجهزة الأمن العام، كما يوفر المعهد فرصة جيدة للشباب للتقدم والدخول في مجال الأمن والحفاظ على النظام 2024.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024، حيث تقرر أن يكون من 18 فبراير إلى 22 مارس.

والتقديم في معاهد معاوني الشرطة يبدأ بعد سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن، من أماكن المعهد الخاصة بتدريب الشرطة.

رابط تقديم معهد معاوني الامن 2024

ويكون التقديم بمعهد معاوني الأمن إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــــــــا.

ومن ثم اختيار الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن.

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شروط تقديم معهد معاوني الأمن 2024

ويجب توافر شروط تقديم معهد معاوني الأمن 2024 في الشخص المتقدم، والتي أعلنتها وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، وجاءت شروط القبول في معهد معاوني الأمن لكل من الذكور والإناث وفقًا للتالي..

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.

حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

لم يفصل سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.

لا يوجد عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.

لا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.

لديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.

للذكور ليس مجند في القوات المسلحة.

غير متزوج أو سبق له الزواج.

حسن السمعة.

مقار معهد معاوني الأمن على مستوي الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية مقار معاهد التدريب التي يُسحب منها أوراق الالتحاق، وهي معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد) ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية) ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر).