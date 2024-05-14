بعد تحذير الأرصاد.. كيف يمكنك التعامل مع مشاكل أعطال سيارتك بسبب الحرارة المرتفعة؟

تزامنا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، يبحث الكثير من مالكي السيارات عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن كيفية حماية سياراتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وفي هذا السياق يستعرض «الدستور»، أبرز الأعطال التي يمكن أن تتعرض لها السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكيفية اصلاح هذه الاعطال حسب موقع akoor البريطاني.

الضرر بمحرك السيارة:

القيادة في درجات حرارة شديدة يمكن أن تلحق الضرر بمحرك سيارتك إذا لم تكن حذرًا، يعتمد محرك سيارتك على نظام تبريد لمنع ارتفاع درجة حرارته والتسبب في مشاكل خطيرة.

ولكن، إذا كان نظام التبريد الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا كانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جدًا، فقد يسخن محرك سيارتك ويعاني من عواقب مختلفة، إحدى هذه العواقب هي تسرب السوائل.

تبخر السوائل:

فعندما يسخن محرك سيارتك بشكل زائد، يمكن أن يتسبب ذلك في غليان وتبخر السوائل التي تقوم بتشحيمه وتبريده، مما يؤدي إلى انخفاض مستوياته وحدوث تسربات.

ويمكن أن يؤثر ذلك على زيت المحرك وسائل التبريد وسائل ناقل الحركة وسائل الفرامل وسائل التوجيه المعزز، يمكن أن يؤدي انخفاض أو تسرب السوائل إلى الإضرار أيضا بأداء وسلامة سيارتك، فضلًا عن التسبب في زيادة درجة الحرارة.

حرق الروائح:

والنتيجة الأخرى هي حرق الروائح، إذا لاحظت رائحة احتراق تنبعث من محرك سيارتك، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع درجة الحرارة.

يمكن أن تكون الرائحة ناجمة عن تسرب السوائل إلى أجزاء المحرك الساخنة واحتراقها، أو عن ذوبان أو تفحم المكونات المطاطية أو البلاستيكية، وفي كلتا الحالتين، هذه ليست علامة جيدة ويجب عليك التوقف عن القيادة فورًا وفحص المحرك.

صدور أصوات غريبة:

عندما يسخن المحرك بشكل زائد، يمكن أن يتسبب ذلك في تمدد الأجزاء وتقلصها، مما يؤدي إلى الاحتكاك والضغط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدور أصوات غريبة من المحرك، مثل الطرق أو التكتكة أو الهسهسة أو الصرير، تشير هذه الأصوات إلى أن محرك سيارتك لا يعمل بسلاسة وقد يتعرض للتلف.

تشقق كتلة المحرك:

أسوأ سيناريو للقيادة في درجات حرارة شديدة هو تشقق كتلة المحرك، وهو الغلاف المعدني الذي يحمل أسطوانات ومكابس محرك سيارتك، عندما يسخن المحرك بشكل زائد، يمكن أن يتسبب ذلك في تشقق المعدن بسبب الإجهاد الحراري يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلاط سائل التبريد بالزيت، وفقدان الضغط، وفشل المحرك. يعد إصلاح أو استبدال كتلة المحرك المتشققة مكلفًا للغاية.

لذلك يجب الاعتناء بسيارتك واتخاذ بعض الخطوات الاستباقية يمكن أن يساعدك هذا في الواقع على الحفاظ على سيارتك في حالة أفضل خلال ذروة الشهور الحارة من العام.

بارك في مكان مغطى:

أسهل طريقة لحماية سيارتك عندما يكون الجو حارًا بالخارج هي ركنها في مكان مغطى، تُحدث مواقف السيارات المغطاة فرقًا لا يصدق في سيارتك فهي تحافظ على الجلد، وتمنع الاحتراق، بل وتمنع لوحات العدادات والمكونات المهمة الأخرى من البهتان أو التشقق أو الانهيار بسبب وقوفها ساعات طويلة في الحرارة الشديدة، خاصة مع تقدم عمر سيارتك، سيؤدي ذلك أيضًا إلى منع بهتان لون الطلاء، وتحول النوافذ إلى ألوان مختلفة، كما يمنع احتراق شاشات العرض في سيارتك بسبب الحرارة.

استخدم مظلة:

المظلات الشمسية هي صديقتك في الطقس الحار يعتقد معظم الناس أنها قديمة ومملة، ولكن هذه هي الحقيقة: إنها فعالة. يمكن لمظلة الشمس عالية الجودة أن تبقي سيارتك أكثر برودة بعشرات الدرجات من ترك الزجاج الأمامي مكشوفًا تمامًا، خاصة إذا كنت تركن السيارة في زاوية حيث تضرب الشمس عبر الزجاج الأمامي لسيارتك لساعات كل يوم ويؤدي هذا إلى تلاشي الاندفاع والتشقق والاعوجاج ومجموعة كاملة من المشكلات الأخرى التي سيتعين عليك مواجهتها.

مراقبة البطارية الخاصة بك:

لا تحب البطاريات أن تعمل بشكل جيد عندما يكون الجو باردًا جدًا بالخارج، ولكن على الجانب الآخر، فإنها تموت بسرعة في الحرارة الشديدة، عندما ترتفع درجة الحرارة في الخارج، ستتأثر حالة البطارية.

إذا كنت تعيش في مناخ دافئ بشكل خاص، مثل مناخ العديد من دول الخليج فقد تجد أن بطاريتك لا تدوم إلا لمدة عامين على الأكثر بسبب درجات حرارة الصيف الحارقة التي يتعين على سيارتك أن تتحملها عامًا بعد عام.

التحقق من تضخم الإطارات:

وأخيرًا، الطقس الحار يعني أن إطارات سيارتك ستتأثر، عندما يصبح الهواء أكثر سخونة، فإنه يتوسع، وعندما يتوسع، فإنه يضع المزيد والمزيد من الضغط على ما يحتوي عليه، هذا يعني أنك ستحتاج إلى العناية بفحص إطارات سيارتك والتأكد من أنها عند مستوى نفخ جيد، ضع في اعتبارك أنه عندما تكون إطارات سيارتك باردة، فإن قراءة الهواء بالداخل ستكون أقل مما ستقرأه بمجرد القيادة لفترة قصيرة وإمكانية تسخين إطاراتك، إذا كانت إطاراتك منتفخة بشكل زائد، فإنها تتعرض لخطر التآكل غير المتساوي وربما التسرب أو الانفجار.