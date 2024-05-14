جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية وموعدها

تبدأ غدًا امتحانات الشهاده الاعداديه الازهريه وفق الجدول الذي وضعه قطاع المعاهد الازهرية، حيث تبدأ الامتحانات غدا الاربعاء 15 مايو 2024، وتستمر حتى 22 مايو 2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية لطلاب المدارس الحكومية الاسبوع المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الشهاده الاعداديه الازهريه وموعدها.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم التاني الأزهر

حدد قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم التاني الأزهر الفصل الدراسي الثاني، وتبدأ يوم الأربعاء الموافق 15 مايو المقبل، على أن تستمر امتحانات الإعدادية الأزهرية 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو.

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية وفق قطاع المعاهد الازهرية لطلاب غزة من يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو بمادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي، ومادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، وتنتهي امتحانات القسم الأدبي يوم الاثنين الموافق24 يونيو، في حين تنتهي امتحانات القسم العلمي يوم السبت الموافق 29 يونيو.

جدول امتحانات الشهاده الاعداديه الازهريه

تبدأ امتحانات الشهاده الاعداديه الازهريه 2024 خلال منتصف الشهر المقبل ويكون الجدول وفقا لما يلي: