الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية وموعدها

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

تبدأ غدًا امتحانات الشهاده الاعداديه الازهريه وفق الجدول الذي وضعه قطاع المعاهد الازهرية، حيث تبدأ الامتحانات غدا الاربعاء 15 مايو 2024، وتستمر حتى 22 مايو 2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية لطلاب المدارس الحكومية الاسبوع المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الشهاده الاعداديه الازهريه وموعدها.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم التاني الأزهر 

حدد قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم التاني الأزهر الفصل الدراسي الثاني، وتبدأ يوم الأربعاء الموافق 15 مايو المقبل، على أن تستمر امتحانات الإعدادية الأزهرية 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو.  

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية وفق قطاع المعاهد الازهرية لطلاب غزة من يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو  بمادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي، ومادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، وتنتهي امتحانات القسم الأدبي يوم الاثنين الموافق24 يونيو، في حين تنتهي امتحانات القسم العلمي يوم السبت الموافق 29 يونيو.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024

جدول امتحانات الشهاده الاعداديه الازهريه

تبدأ امتحانات الشهاده الاعداديه الازهريه 2024 خلال منتصف الشهر المقبل ويكون الجدول وفقا لما يلي: 

  • امتحان الفقه - امتحان اللغة العربية نحو وصرف: يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.
  • امتحان القرآن الكريم وتجويده - امتحان الثقافة الإسلامية: يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024.
  • امتحان اللغة العربية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة - امتحان الهندسة: يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.
  • امتحان أصول الدين التفسير والحديث - امتحان الدراسات الاجتماعية: يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.
  • امتحان أصول الدين التوحيد والسيرة - امتحان العلوم: يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024.
  • امتحان الجبر - التربية الفنية - امتحان الحاسب الآلي: يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.
  • امتحان اللغة الإنجليزية - امتحان المستوى الرفيع: يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.
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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024

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