مصدران أمنيان: مقتل قيادى فى حزب الله فى غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن مصدران أمنيان لبنانيان، مقتل قيادي في حزب الله اللبناني في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في صور بجنوب لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني بالمنطقة

أعلن حزب الله في لبنان، الإثنين، عن استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوهما ‏إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في لبنان، عبر قناته على تليجرام: "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وردًا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدة العديسة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوهما ‏إصابة مباشرة".‏