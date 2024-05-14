منتخب قنا يفوز علي البحيرة ويتأهل لدور الـ16 من دوري “توتال انرجيز”

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فوز منتخب قنا علي منتخب البحيرة، وتأهله إلي دور الـ 16 من دوري مراكز الشباب “توتال انرجيز” في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحقق منتخب قنا فوزه بنتيجة هدفين مقابل لاشيء علي منتخب البحيرة في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، ليواجه قنا منتخب شمال سيناء في دور ١٦.

أكد وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.

وأسفرت القرعة عن؛ منتخب الجيزة مع كفر الشيخ، الغربية مع جنوب سيناء، الإسكندرية مع أسوان، القاهرة مع القليوبية، دمياط مع الأقصر، السويس مع بورسعيد، قنا مع البحيرة، أسيوط مع الدقهلية، المنوفية مع سوهاج، المنيا مع الشرقية، الفيوم مع الإسماعيلية، وفريق كابيتانو مع بني سويف، مع إعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد( يطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلين بشكل مباشر إلي دور ١٦.

وزير الرياضة.. الاتحادات الرياضية تستعرض آخر استعدادات المشاركة في أولمبياد باريس

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء في المركز الأولمبي بالمعادي للإعلان عن تفاصيل مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

حضر الاجتماع كل من المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الأولمبية وعددا من قيادات وزارة الشباب والرياضة.