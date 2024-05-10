الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة الشباب ومنظمة اليونيسف تنفذان فعاليات برنامج "مشوارى" للتأهيل لسوق العمل

فعاليات برنامج مشواري
فعاليات برنامج مشواري

نفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فعاليات برنامج "مشواري" بكلية التربية جامعة أسيوط، لتنمية المهارات الحياتية لدى الشباب والنشء، من خلال مدربي البرنامج بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ طالبًا وطالبة من الكلية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن هدفنا تنمية الشباب في كافة المجالات، وبرنامج "مشوارى" أحد أهم البرامج التي تنظمها الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية التي تعمل على تنفيذ البرامج والأنشطة التي تسهم في رفع مستوى مهارات وقدرات الشباب، ومهارات التفكير الإبداعي لديهم، ومهارات الاتصال ومهارات سوق العمل، وإتاحة الفرص لهم للحصول على البرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

اكتساب العديد من المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية وتقديم المشورة المهنية

وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف تنفذان فعاليات برنامج "مشواري" بكلية التربية جامعة أسيوط

وتضمن التدريب مكون التوجيه المهنى، ويشمل التدريب على الأنماط الشخصية والميول والاهتمامات والقيم ومثلث الطاقة، ومناقشة كيفية أن يكون الشباب قدوة وقادة لمجتمعاتهم المحلية، وكذلك اكتساب العديد من المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية، وتقديم المشورة المهنية اللازمة لإنجاح مسار الحياة المهنية، وتمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

txt

رئيس جهاز الشروق يستمع لشكاوى المواطنين بمشروعات إسكان الشباب (صور)

txt

"الشباب الأفارقة" بمكتبة الإسكندرية فى زيارة ميدانية لجامعة العلمين الدولية

وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف تنفذان فعاليات برنامج "مشواري" بكلية التربية جامعة أسيوط

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب والنشء وهى «إدارة الذات، إدارة الوقت، اتخاذ القرار وحل المشكلات، التفكير الابتكارى، العمل الجماعى، التواصل، كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلة الشخصية».

فى سياق آخر، شهدت القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية جلسة حوارية تحت عنوان «دور الإعلام الاقتصادي الدولي في دعم ريادة الأعمال»، وذلك لإتاحة الفرصة لشباب إعلام العالم للتعرف على أهمية الإعلام الاقتصادي ودوره المحوري في تنمية المجتمعات وتوعية المواطنين، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.

الشباب والرياضة مشواري جامعة أسيوط مديرية الشباب تأهيل الشباب لسوق العمل

مواد متعلقة

"الشباب الأفارقة" بمكتبة الإسكندرية فى زيارة ميدانية لجامعة العلمين الدولية

وزارة الشباب تنفذ سلسلة لقاءات حوارية وندوات توعوية تحت شعار "من أجل الوعى نلتقى"

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

أول رد من أهل ضحية عصام صاصا بعد عرض الدية (فيديوجراف)

ماس كهربائى وراء حريق محل تجارى بأكتوبر.. ولا إصابات

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل