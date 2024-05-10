وزارة الشباب ومنظمة اليونيسف تنفذان فعاليات برنامج "مشوارى" للتأهيل لسوق العمل

نفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فعاليات برنامج "مشواري" بكلية التربية جامعة أسيوط، لتنمية المهارات الحياتية لدى الشباب والنشء، من خلال مدربي البرنامج بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ طالبًا وطالبة من الكلية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن هدفنا تنمية الشباب في كافة المجالات، وبرنامج "مشوارى" أحد أهم البرامج التي تنظمها الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية التي تعمل على تنفيذ البرامج والأنشطة التي تسهم في رفع مستوى مهارات وقدرات الشباب، ومهارات التفكير الإبداعي لديهم، ومهارات الاتصال ومهارات سوق العمل، وإتاحة الفرص لهم للحصول على البرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

اكتساب العديد من المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية وتقديم المشورة المهنية

وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف تنفذان فعاليات برنامج "مشواري" بكلية التربية جامعة أسيوط

وتضمن التدريب مكون التوجيه المهنى، ويشمل التدريب على الأنماط الشخصية والميول والاهتمامات والقيم ومثلث الطاقة، ومناقشة كيفية أن يكون الشباب قدوة وقادة لمجتمعاتهم المحلية، وكذلك اكتساب العديد من المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية، وتقديم المشورة المهنية اللازمة لإنجاح مسار الحياة المهنية، وتمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف تنفذان فعاليات برنامج "مشواري" بكلية التربية جامعة أسيوط

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب والنشء وهى «إدارة الذات، إدارة الوقت، اتخاذ القرار وحل المشكلات، التفكير الابتكارى، العمل الجماعى، التواصل، كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلة الشخصية».

فى سياق آخر، شهدت القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية جلسة حوارية تحت عنوان «دور الإعلام الاقتصادي الدولي في دعم ريادة الأعمال»، وذلك لإتاحة الفرصة لشباب إعلام العالم للتعرف على أهمية الإعلام الاقتصادي ودوره المحوري في تنمية المجتمعات وتوعية المواطنين، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.