وزارة الشباب تنفذ سلسلة لقاءات حوارية وندوات توعوية تحت شعار "من أجل الوعي نلتقي"

نفذت وزارة الشباب والرياضة رابع اللقاءات الحوارية والندوات التوعوية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الوزراة بقطاعي الشباب والرياضة وأهمية مواجهتها، تحت شعار "من أجل الوعي نلتقي" وذلك بمحافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشارك باللقاءات ٣٠٠ من العاملين ومسؤولي إدارة الأزمات ومديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وبحضور نخبة من الخبراء التنفيذين المعنيين بموضوعات الجلسات والندوات.

وتضمن البرنامج العديد من الجلسات منها "إدارة الأزمة بين النظرية والتطبيق" أدارها لواء دكتور إبراهيم عثمان نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، وجلسة أخري عن "ضوابط حمامات السباحة" أدارها الدكتور محمد حشاد استاذ بقسم الرياضات المائية بكلية التربية، بالإضافة إلي ورشة عمل بعنوان"تدريب عملي عن الإسعافات الأولية" قدمها الدكتور إيهاب محمد عماد دكتور بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، وورشة عمل أخرى بعنوان "الحماية المدنية ومحاكاة نظرية عن كيفية تنفيذ عملية الإخلاء" قدمها الدكتور أحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات بمحافظة القليوبية.

التعامل مع الأزمات والكوارث

وفي بداية اللقاء، تم استعراض دور وزارة الشباب والرياضة في التعامل مع الأزمات والكوارث، حيث تضمن العرض عدة محاور منها أهداف إدارة الأزمات والكوارث، وبناء منظومة ادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر داخل وزاة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها، والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتنمية الوعي داخل الوزارة والجهات التابعة لها للتعامل مع الازمات والكوارث، ورصد ومتابعة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث المختلفة والاستجابة الفورية للتعامل معها، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة الأزمات والكوارث وحصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها والتقليل من آثارها.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة نفذت ٣ لقاءات حوارية وندوات توعوية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الوزراة بقطاعي الشباب والرياضة بمحافظات الدقهلية، أسيوط، بورسعيد.