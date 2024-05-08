أشرف صبحي يطلق دوري الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإطلاق مسابقة دوري الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب المشاركة في بطولة كرة القدم.

ووجه الوزير الإداراتين المركزيتين التنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد والهيئات الشبابية ومراكز الشباب برئاسة الدكتور محمد عبد القادر على التعاون فيما بينهما بتنظيم الدوري الذي يعكس اهتمام الوزارة بالجانب الثقافي لاعضاء مراكز الشباب، واتفقت الإدارتين على تكليف الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بتنظيم هذا الحدث بالتزامن مع دوري مراكز الشباب توتال انيرجي لكرة القدم وفي نفس ايام المباريات الخاصة بالبطولة وذات الملاعب.

ويتكون كل فريق في دوري الثقافة الرياضية من 5 أفراد بينهم فتاة على الأقل، وتكون المنافسة في المعلومات العامة والرياضية ويقام الدوري بنظام خروج المغلوب ويصعد الفريق الفائز للدور الثاني ، ويقام الدورين نصف النهائي والنهائي بالقاهرة في نفس يوم نهائي بطولة الكرة.

وقدرت جوائز دوري الثقافة الرياضية بمبلغ مائة الف جنيه ، بواقع اربعين الف جنيه لصاحب المراكز الاول بالاضافة الى درع الدوري فيما يحصل صاحب المركز الثاني ٣٠ الف جنيه ودرع الوصيف ، ويحصل صاحب المركز الثالث على ٢٠ الف جنيه بالاضافة الى درع الثالث ، واخر الفائزين بالمركز الرابع على ١٠ آلاف جنيه بالاضافة إشهادة تقدير والجوائز مقدمة من اتحاد الثقافة الرياضية.

إنجاز جديد للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى تأهل 5 لاعبين للانضمام لمنتخب مصر للتايكوندو تحت 17 سنة

شارك لاعبو ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في منافسات بطولة التايكوندو التي أقيمت يومي 3 و 4 مايو الماضي على صالة اتحاد الشرطة الرياضي.

وقد أقيمت هذه البطولة من أجل اختيار اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر المنتخب المصري للتايكوندو تحت 17 سنة.

وشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 230 هيئة، منهم 110 لاعب من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يمثلون 9 محافظات.

وقد جاءت المحافظات التي شاركت من المشروع كالتالي:- “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، أسوان، كفر الشيخ، والبحر الأحمر“.

وقد تأهل من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي 5 لاعبين ولاعبات لينضموا للمنتخب المصري وهم: “براءة محمد وزن 68 ك، هبة الله أيمن وزن 67 ك، حنين علي وزن 42 ك، جودي محمود وزن 42 ك، ومريم محمد عيد وزن 59 ك“.