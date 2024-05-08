الشباب تصرف 69 مليون جنيه قيمة الدفعة الثامنة لدعم الأبطال استعدادا لباريس 2024

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استكمال إجمالى قيمة الدعم الخاص بالاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث تم صرف الدفعة الثامنة من الدعم المالى المخصص للاتحادات الرياضية الأوليمبية، وذلك للصرف على برامج الإعداد والتاهيل الفني للمنتخبات والأبطال من معسكرات دولية وقارية وعالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس 2024.

وتبلغ قيمة الدفعة الثامنة 69 مليون جنيه للإتحادات الرياضية الأوليمبية، لتضاف بذلك إلى إجمالي قيمة الانفاق العام من وزارة الشباب والرياضة والتى تشمل استضافة أكثر من 422 بطولة رياضية قارية وعالمية، فضلًا عن الصرف على أكثر من 1200 بعثة رياضية للمشاركة في مختلف المنافسات القارية والإقليمية والعالمية ومنها البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، دعما لابطالنا الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين قبيل مشاركاتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة وضعت نظاما شاملا متكاملا لدعم الأبطال من خلال مسارات متوازية تتمثل فى الدعم المالي الفني والإداري المباشر للإتحادات وكذلك المبادرة الخاصة بالرعايات الخاصة من خلال الدعم المباشر للابطال من خلال كبري الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصرفية الوطنية ومسار استضافة البطولات الذي يتيح الاحتكاك المنتظم لأبطالنا مع ابطال العالم وكذلك اعمال التطوير للبنية الرياضية والتى اتاحت للابطال الملاعب والصالات ذات المواصفات العالمية والاولمبية فضلا عن الرعاية التى توليها الوزارة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتيسير إجراءاتهم الخاصة بالرعاية الصحية والتعليمية والمنح الدراسية ومتطلبات السفر للخارج وغيرها.

مشيرًا أن كل هذه المسارات كانت وراء الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة سواء علي مستوي البطولات التي تُقام في مصر وتكون احتكاك قوي لابطالنا، أو علي مستوي البطولات التي يُحققها أبطالنا خارجيًا.

دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها

ولفت"صبحي" إلي أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات الرئيس لتقديم الدعم والرعاية المتكاملة للرياضيين معنويًا وماديًا بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعًا إضافيًا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية،

وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها والتي نتج عنها تأهيل 140 لاعب ولاعبة حتي الآن، وتحقيق العديد من النتائج المتميزة للأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وصدارة التصنيف العالمي في السلاح والخماسي والرماية ورفع الاثقال والمصارعة والتايكوندو.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي التنسيق الكامل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية في برامج الإعداد والتأهيل لأوليمبياد باريس، لتحقيق أفضل النتائج خلال المشاركات الأولمبية القادمة.