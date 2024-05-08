وزيرا الشباب والتنمية المحلية يشهدان حفل ختام الموسم الرابع من مهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنه وزير التنميةالمحلية، حفل ختام الموسم الرابع من مهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب، على مسرح الجلاء، وذلك في احتفالية كبرى نفذتها الوزارة، بحضور اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية مهرجان "إبداع مراكز الشباب" في الكشف عن المواهب الشابة في النجوع والقرى والمدن بكافة المحافظات من أعضاء مراكز الشباب وتسليط الضوء عليهم، مشيدًا بالأعمال المقدمة من الشباب والفتيات المشاركين في المهرجان في موسمه الرابع، والذى يأتى انطلاقًا من حرص وزارة الشباب والرياضة على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمهرجان «إبداع لمراكز الشباب يؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وإبداعات ومهارات شباب مصر، والحرص على إعدادهم ورعايتهم، وإشراكهم في قيادة مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتي القطاعات.

أضاف "صبحي" أن تنظيم مهرجان إبداع لمراكز الشباب يرتكز بالأساس على الإيمان الكامل بأهمية احتضان المبدعين من الشباب، والعمل على تعزيز وتنمية قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، واستيعابهم وفق أجندة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الشبابية التي تتوافق مع رؤي واستراتيجية الوزارة.

ميدلي "أجري ورا حلمك"

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية منها ميدلي موسيقي للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بقيادة المايسترو إسلام الصياد، ثم ميدلي غنائي جماعي لمنير مراد، بقيادة المايسترو إيهاب مبروك، والذي قاد أيضًا ميدلي "أجري ورا حلمك" غناء محمود إبراهيم، وأحمد حسن، ويوسف عكري، وقدمت الفنانة نادية مصطفى خلال الحفل فقرة غنائية بقيادة دكتور عز الدين طه، وضمت "سلامات سلامات" و"لولا الملامة".

وتضمنت فقرات الحفل أيضًا عرض فيديو عن فعاليات المهرجان في نسخته الرابعة، ثم إنشاد وترانيم للمنشد محمود مسعود، والمرنمة أميرة عزت، بقيادة المنشد الشيخ محمود التهامي، والمرنم ساتر ميخائيل، ثم فقرات استعراضية بقيادة الفنان عمرو عجمي لفرق الفنون الشعبية، كما تضمن الحفل ابرويت استعراضي "احلم "بمشاركة الفنان عمرو رمزي، أشعار حامد السحرتي وألحان زياد هجرس.

وتم تكريم بعض الفنانين والإعلاميين وهم( داليا البحيري، لقاء سويدان، حمزة العيلي، محمد رضوان، محسن منصور، عمرو رمزي، والكاتبة الصحفية أماني ضرغام)، بجانب تكريم الفائزين في عدد ١٣ مجال من مجالات المهرجان وهي( الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي).

الجدير بالذكر ان إجمالي قيمة جوائز الموسم الرابع من مهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب اثنان مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيها.