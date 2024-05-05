وزير الشباب والرياضة يتفقد منتدى شباب الطور

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، منتدى شباب الطور بمدينة طور سيناء.

وتفقد صبحي المبنى الإداري، والملعب الخماسي والملعب متعدد الأغراض، كما تابع عرضا من عروض مدرسة الجمباز بالمنتدي.

وأكد الوزير، أهمية دور المنتديات الشبابية في تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم، وتعزيز دورهم في المجتمع، موجها بتطوير منتدى شباب الطور وتوفير كافة احتياجاته، ليكون وجهة مميزة للشباب في مدينة طور سيناء.

جاء ذلك ضمن جولة وزير الشباب والرياضة، التي تفقد فيها المنشآت الشبابية والرياضية بمدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين، بالإضافة إلى مدينة طور سيناء، كما عقد وزير الشباب والرياضة عدة لقاءات مع شباب المحافظة وعدد من الكيانات الشبابية.

وزير الرياضة يكلف لجنة للتفتيش المالى والإدارى على نادى الطيران

في سياق آخر، وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة موسعة للتفتيش المالي والإداري تتضمن عناصر من المختصين بالتفتيش المالي والإداري والقانوني من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للقيام بإعمال شئونها والتفتيش والتحقيق في نادي الطيران الرياضي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء ما تم تداوله من أزمة أثناء انعقاد مجلس إدارة النادي وإصابة أمين الصندوق في مشادة مع أعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أنه من المقرر أن تتولى اللجنة التفتيش الشامل على جميع الأوراق والمستندات والسجلات بالنادي وكذلك التحقيق في الواقعة الخاصة بالمشادات التي وقعت أثناء انعقاد المجلس والتي تم تداولها وإعداد تقرير مفصل ليتم في ضوئه اتخاذ القرارات، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه ستتم المتابعة اللحظية لتطورات واقعة نادي الطيران الرياضي، والتأكد من انتهائها بشكل كامل، وعودة الاستقرار للنادي، وكافة الأنشطة بشكل كامل دون التأثر بتلك الأزمة العابرة على الأعضاء والرواد ومختلف الأنشطة بالنادي.

يأتى ذلك انطلاقاً من دور وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق الصالح العام داخل الهيئات الرياضية، والحفاظ على أمنها وسلامتها، وقيام الجهات الرقابية بمتابعة النواحي المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المحددة في هذا الشأن.