الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

إقبال جماهيري على عرض "سكوت هنحكي " بمركز الحريه للإبداع بالإسكندرية

جريدة الدستور

شهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش،. عرض غناء وحكي بعنوان " سكوت هنحكي " للدفعة التاسعة من إستوديو الممثل بمركز الحريه للإبداع بالإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير  

سكوت هنحكي هو العرض التقديمي لطلاب  استوديو الممثل الدفعه التاسعه قبل حفل التخرج المقرر له ٢ و٣ يونيو علي مسرح ليسه الحريه بعنوان " المصير ".

txt

بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة.. ختام الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب


العرض من اخراج: محمد مرسي تدريب غناء وتوزيع موسيقي: محمد شحاته،و تدريب ماده الحكي: إبراهيم احمد،مابينج وجرافيك: محمد المأموني مخرج منفذ: محمد طوسون.

 

يذكر ان الفكرة الأساسية للاستوديو  هى خلق جيل جديد من الممثلين ذوي قدرات عالية في الأداء الدرامي، وهو بمثابة ورش عمل أو مختبر تجريبي يعتمد التحليل والوصول إلى نتائج تطبيقية.

مواد التدريب في ستوديو الممثل ويتلقى المشترك تدريبات في مواد «الارتجال – الحكي – إعداد الممثل – الغناء الدرامي - الرقص الحديث – اللغة العربية – الإلقاء» وذلك بصورة منتظمة وبعدد ساعات محدد أسبوعيا، بالإضافة إلى لقاءات معاونة مع متخصصين في مجالات المسرح المتعددة.
كما يقوم بالتدريب مجموعة من المتخصصين المحترفين كل في مجاله، وذلك تحت إشراف المخرج محمد مرسي إبراهيم.

 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

قطاع صندوق التنمية الثقافية 

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة

قانوش سكوت هنحكي محمد مرسي صندوق التنمية الثقافية مركز الحرية للإبداع

الأكثر قراءة

عاجل.. "الآثار" تكشف حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو

"روّعوا الآمنين وقتلوا مواطنين فى الجيزة".. إحالة 13 بلطجيًا إلى الجنايات

بعد خطبتهما.. من هي اميلى شاه خطيبة الفنان مينا مسعود؟

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

خطة جوميز لعلاج أخطاء مدافعي الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

48 سنة عادل إمام.. "المتحدة" تعيد ذكريات تتر مسلسل "الفنان والهندسة" بصوت الزعيم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟