إقبال جماهيري على عرض "سكوت هنحكي " بمركز الحريه للإبداع بالإسكندرية

شهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش،. عرض غناء وحكي بعنوان " سكوت هنحكي " للدفعة التاسعة من إستوديو الممثل بمركز الحريه للإبداع بالإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير

سكوت هنحكي هو العرض التقديمي لطلاب استوديو الممثل الدفعه التاسعه قبل حفل التخرج المقرر له ٢ و٣ يونيو علي مسرح ليسه الحريه بعنوان " المصير ".



العرض من اخراج: محمد مرسي تدريب غناء وتوزيع موسيقي: محمد شحاته،و تدريب ماده الحكي: إبراهيم احمد،مابينج وجرافيك: محمد المأموني مخرج منفذ: محمد طوسون.

يذكر ان الفكرة الأساسية للاستوديو هى خلق جيل جديد من الممثلين ذوي قدرات عالية في الأداء الدرامي، وهو بمثابة ورش عمل أو مختبر تجريبي يعتمد التحليل والوصول إلى نتائج تطبيقية.

مواد التدريب في ستوديو الممثل ويتلقى المشترك تدريبات في مواد «الارتجال – الحكي – إعداد الممثل – الغناء الدرامي - الرقص الحديث – اللغة العربية – الإلقاء» وذلك بصورة منتظمة وبعدد ساعات محدد أسبوعيا، بالإضافة إلى لقاءات معاونة مع متخصصين في مجالات المسرح المتعددة.

كما يقوم بالتدريب مجموعة من المتخصصين المحترفين كل في مجاله، وذلك تحت إشراف المخرج محمد مرسي إبراهيم.

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

قطاع صندوق التنمية الثقافية

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة