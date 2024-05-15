تغييرات سياسية كبرى.. تأثيرات عالمية للانتخابات الأمريكية لعام 2024

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكي، الضوء على اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية والتأثير العالمي للانتخابات الأمريكية في عام 2024، حيث سيقوم فريق الخبراء لدينا بتحليل كيفية تأثر المناطق المختلفة، بما في ذلك أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بنتائج الانتخابات والتداعيات المحتملة والأحداث.

وبحسب الصحيفة فقد يعقد عدد قياسي من الدول انتخابات هذا العام، ومن المتوقع أن تكون الانتخابات العامة الأمريكية في نوفمبر واحدة من أهم الانتخابات، ونظرًا لتأثير الولايات المتحدة على المسرح العالمي، فمن المؤكد أن هذه الانتخابات ستحدث ضجة في بقية أنحاء العالم.

الاختلافات الصارخة بين المرشحين الرئاسين

وأوضح التقرير، أن الاختلافات الصارخة بين المرشحين الرئاسيين المفترضين – الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب - حيث تعني أنه يجب على المنظمات العالمية أن تفكر في التأثيرات على كل شيء بدءًا من الاقتصاد والتجارة وحتى قضايا السياسة الخارجية الرئيسية مثل التوترات في إيران والحرب في أوكرانيا وغزة والعلاقات الصينية.

وتقوم العديد من البلدان بالفعل بوضع استراتيجيات لتنقيحات السياسات المحتملة، والتغييرات في العلاقات التجارية، والتأثيرات على الصراعات العالمية للبقاء في المقدمة، من الضروري التخطيط للسيناريو حتى تكون مستعدًا لأي نتيجة.

وفي سياق متصل، فقد دافع الرئيس السابق دونالد ترامب عن حاكمة داكوتا الجنوبية كريستي إل. نويم (على اليمين) ووصفها بأنها “شخص رائع” في مقابلة يوم الثلاثاء أعادت الظهور مرة أخرى قصة كيف قتلت نويم ذات مرة جروًا اعتبرته “غير قابل للتدريب”.

وبعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اتصل أندرو نيكلز بكاتب الانتخابات في ميشيغان. لقد ترك بريدًا صوتيًا.

وقال، بحسب نص نشرته وزارة العدل في وقت لاحق: “نحن نشاهد فمك يتحدث عن اعتقادك بعدم وجود مخالفات” في الانتخابات. “لقد خدعت أمريكا في انتخابات حقيقية”.

وقال نيكلز إن المسؤول "سيدفع ثمن ذلك"، محذراً من "أننا سنقتلك".