الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": ما يحدث فى غزة "مذبحة كبيرة" ولا توجد فكرة إيرانية عن حل الأزمة الفلسطينية

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير السياسي، عضو مجلس الشيوخ، أن إيران خسرت جزءًا من "الهيبة" الخاصة بها.

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news: ما يحدث في غزة "مذبحة كبيرة" ولا توجد فكرة إيرانية عن حل الأزمة الفلسطينية.

وتابع: "ما يحدث للغزاويين والفلسطينيين كبير، وهم في مذبحة كبيرة نتيجة تصور أن ذلك هو الحل، دون الحديث عن حل القضية الفلسطينية، كثيرًا ما نتحدث عن القضية الفلسطينية ولكن لا توجد فكرة إيرانية لحلها إلا بالعودة للمربع صفر، وهو إزالة إسرائيل وهذا أمر غير واقعي لدولة نووية، فهناك سيناريوهان هما العودة للمربع صفر وهي فكرة الصراع الوجودي، أو الوصول لتسوية سياسية لحل الدولتين وقرار التقسيم".

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