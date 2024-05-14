الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول الثلاثاء السابع من زمن القيامة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول الثلاثاء السابع من زمن القيامة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن "فقالَ الجَمعُ الذي كان حاضرًا وسَمِعَ الصوت: إنّه دَوِيُّ رَعْد". وكان الصوت جليًّا، ومعنى هذه الكلمات سهل الفهم، لكنّها لم تتركْ إلاّ انطباعًا غامضًا لدى أصحاب الأذهان الفظّة والماديّة والغليظة. لم ينتَبِهْ البعض إلاّ للدويّ الذي أحدَثَه الصوت، فيما لاحظَ البعض الآخر أنّه كان صوت كلمات لكنّه عَجِزَ عن فهم معناها، وقد أشارَ إليهم الإنجيليّ حين أضافَ: "وقالَ آخرون: إنّ ملاكًا كلَّمَه... أجابَ يسوع: لم يَكنْ هذا الصوتُ لأجلي، بل لأجلِكُم".

لم يَنطَلقْ هذا الصوت ليُخبِرَ المخلِّص بما كان يعرفُه أصلاً، بل ليَمنحَ المعرفة للذين كانوا يحتاجون إليها. وكما أنّ هذا الصوت لم يَنطَلقْ لأجله، بل لأجلنا، كذلك لم يَسمحْ لنفسِهِ أن تَضطَربَ لأجله، بل لأجل معرفتنا. لقد سُمِعَ صوت الآب ليُجيبَ على ما كانوا يقولونَه باستمرار: إنّ يسوع النّاصري ليس من الله، فكيف يمكن لله أن يمجِّدَ مَن لا يأتي من الله؟ هكذا، ترون أنّ كلّ الأعمال المتَّسِمَة بالتواضع إنّما صُنِعَت لأجل الإنسان، لا لأجل الابن الذي لم يكن يحتاج إليها على الإطلاق.

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