الأربعاء 15 مايو 2024
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الدين لله

شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية: نستعد لتنفيذ برنامج دعوى يظهر التصوف فيه الإسلام الصحيح

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبو عاصي

أعلن الشيخ زكي الدين جمال شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، أن الطريقة الآن بصدد تنفيذ برنامج علمي دعوي يظهر التصوف فيه الإسلام الصحيح وينقح التصوف من أي شؤائب الصقت به في الآونة الأخيرة.

وأضاف “زكي الدين”، أن بداية البرنامج العلمي سيكون من خلال درس أسبوعيا كل يوم أربعاء بعد صلاة العشاء بمسجد العشيرة.


وأوضح أن الدرس الأسبوعي سيلقيه الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر وسيقوم الدكتور محمد سالم بشرح كتاب أبجدية التصوف للإمام الرائد محمد زكي إبراهيم مجدد التصوف في العصر الحديث.

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