موفد التليفزيون المصرى يوضح أجواء قمة وزراء الخارجية العرب بجدول أعمال قمة البحرين

أوضح محمد عبدالله، موفد التليفزيون المصري، أجواء قمة وزراء الخارجية العرب بجدول أعمال قمة البحرين، قائلًا:" هناك حالة من الغضب والاشمئزاز من التصرفات الإسرائيلية المفجعة التي دخلت شهرها الثامن على المواطنين العزل في قطاع غزة".

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن حالة الغضب هذه موجودة لدى الإعلاميين الذين التقينا بهم من مختلف الدول العربية، حالة الغضب موجودة لدى المواطن العربي في الشارع العربي وأيضًا موجودة لدى المسئولين، لافتًا إلى أن الاجتماع الحاصل صباح اليوم لوزراء الخارجية العرب، وبالتالي هذا يمثل انعكاسًا لما يدور في أذهان القادة والزعماء فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.

وأوضح، أن الملف الفلسطيني يلقي بظلاله على أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، هي دورة عادية لكن الأحداث التي تحيط بها تجعلها قمة استثنائية تضاف إلى القمم التي مرت على القادة العرب وشهدت أحداثًا جسامًا مثل القمة العربية التي حدثت في 1956 في بيروت بعد العدوان الثلاثي على مصر.