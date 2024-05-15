الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جوجل تقدم "Gemini 1.5 Flash" ضمن تحديثات جديدة لنماذجها الذكية

جوجل تقدم Gemini
جوجل تقدم Gemini 1.5 Flash

كشفت جوجل، أمس الثلاثاء، عن سلسلة من التحديثات لعائلة Gemini من نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ طرحت نموذجاً جديداً تحت اسم Gemini 1.5 Flash يركز على الفاعلية والسرعة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الشركة السنوي للمطورين I/O 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ديب مايند" التابعة لجوجل ديميس هاسابيس في بيان، إن نموذج Gemini 1.5 Flash يقدّم أداءً أسرع وأكثر فاعلية في التعامل مع البيانات المختلفة، مقارنة بنموذج Gemini 1.5 Pro، الذي طرحته الشركة مطلع العام الجاري.

وأضاف "هاسابيس" أن جوجل أنشأت Gemini 1.5 Flash لأن المطورين كانوا بحاجة إلى نموذج أخف وأقل تكلفة من إصدار Gemini 1.5 Prok بقدرات تفوق نموذج Gemini الأصلي الذي أطلقته العام الماضي.

وبعد أن فاجأت العالم برفع حجم المدخلات البيانية المتاحة في التفاعل مع Gemini إلى مليون توكين، ضاعفت جوجل هذا الحجم ليصبح 2 مليون توكين مع Gemini 1.5 Pro، وبالنسبة لنسختها الجديدة Gemini 1.5 Flash فإن حجم المدخلات يبلغ مليون توكين.

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