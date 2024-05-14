الإحصاء: 3.6 مليار دولار صادرات تامة الصنع خلال أول شهرين من 2024.. والملابس الجاهزة أبرزها

سجلت الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع إلى 3.6 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2024 مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 199.4 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقاريرالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

صادرات الملابس الجاهزة

تأتى الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر من السلع تامة الصنع، والتى ارتفعت إلى حدود 469 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وفبراير 2024 مقابل 372.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 96.8 مليون دولار، يليها صادرات أسمدة بلغت قيمتها 368.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 575.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 206.8 مليون دولار.

صادرات الأدوية والصيدلة

وسجلت صادرات مصر من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة ارتفاعًا إلى حدود 294.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 209.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 84.8 مليون دولار، كذلك ارتفعت صادراتها من أدوية ومحضرات صيدلة إلى نحو 52.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 45.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 6.7 مليون دولار، وارتفعت الصادرات من منتجات حديد أو صلب إلى نحو 80.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 64.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 16.1 مليون دولار.

تراجع صادرات الأثاث

فى المقابل، تراجعت صادرات الأثاث إلى حدود 37.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 48.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 10.9 مليون دولار.