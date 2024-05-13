الإحصاء: عائدات قناة السويس بلغت 39.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عائدات قناة السويس إلى 39.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تذبذبت العائدات الشهرية للقناة بين 13.3 مليار جنيه في يناير و10.6 مليار جنيه في فبراير، و15.2 مليار جنيه في مارس 2024.

تراجع إيرادات قناة السويس

وعزت تقارير دولية تأثر عائدات قناة السويس بالهجمات المستمرة على حركة الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، ما انعكس على انخفاض حركة الشحن والتجارة في قناة السويس، وبالتالي تراجع العائدات الشهرية منذ بداية العام الجاري، خاصة خلال الشهرين الأولين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه وحصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن حركة التجارة في قناة السويس انكمشت بنسبة 42.4% مع بداية العام الحالي، حيث هبطت من 23.1 مليار جنيه في ديسمبر 2023 إلى 13.3 مليار جنيه في يناير 2024 و10.6 مليار جنيه في فبراير 2024، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 15.2 مليار جنيه في مارس 2024.

أعداد السفن العابرة

وأعلن جهاز الإحصاء انخفاض الإيرادات بنسبة 49.1%، وذلك بسبب تراجع أعداد السفن العابرة في قناة السويس خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ عددها 1115 سفينة وناقلة بترول مقارنة بـ 2191 سفينة وناقلة بترول في نفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز أيضًا أن عدد ناقلات البترول انخفض من 728 إلى 402، وكذلك انخفض عدد السفن الأخرى العابرة من 1463 إلى 713 سفينة خلال نفس الفترة.

وسجلت الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس انخفاضًا بمعدل 66.2%، حيث بلغت 43.6 مليون طن في مارس 2024 مقابل 129.1 مليون طن في نفس الشهر من العام السابق.