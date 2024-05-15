قتيلان بغارة لمسيرة إسرائيلية على سيارة جنوبى لبنان

قتل شخصان مساء الثلاثاء بغارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

وقالت الوكالة إن الغارة التي تم تنفيذها بطيران مسيّر استهدفت سيارة على طريق عام صور - الحوش وأسفرت عن سقوط قتيلين، في وقت توجهت فيه سيارات الإسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة.

ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قتل 413 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 263 مقاتلًا من حزب الله و79 مدنيًا، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادًا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريًا وعشرة مدنيين، ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.