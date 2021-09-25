وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ الجمعة، مع نظيره البرازيلي كارلوس فرانسا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا بنيويورك.



وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في بيان له - إن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، والتعاون المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار عضوية البرازيل غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي (2022-2023).

وفي وقت سابق، اجتمع وزير الخارجية ‎سامح شكري، بوزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شمل التباحث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم القضايا الإقليمية.

ووصل شكري لنيويورك، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وألقى شكري، أمس الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكذلك شارك شكري، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.



وفي سياق منفصل، أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصال، إلى الموقف المصري مؤكداً ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة خلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر، مؤكدًا أن مصر مُستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.