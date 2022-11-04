الجمعة 04 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بمشاركة 8 دول بينها مصر.. مناورات عسكرية دولية بالقرب من سواحل قبرص

مناورات عسكرية دولية
مناورات عسكرية دولية
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جرت مناورات Nemesis 2022 بمشاركة 8 دول بالقرب من سواحل قبرص يوم الخميس.

 

وأكدت وزارة الدفاع القبرصية مشاركة عسكريين من اليونان وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وإيطاليا ومصر، وقبرص و3 شركات أمنية والوكالة الأوروبية للأمن البحري ومركز الطوارئ الإقليمي الخاص بتلويث البحر المتوسط (REMPEC)، في تلك المناورات.

 

وجرت المناورات للمرة التاسعة منذ انطلاقها في 2013.

 

وقال وزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بتريديس إنها "جزء لا يتجزأ من برنامجنا السنوي للتدريبات مع الشركاء الرئيسيين والأطراف المعنية والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال الخاص، وما يتسم بأهمية خاصة مع قطاع النفط والغاز".

 

وأكد الوزير التزام قبرص بتعهداتها المتعلقة بإنتاج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، مشيرا إلى أن قبرص تبذل جهودا دائما من أجل تطوير القدرات للرد على الحالات الطارئة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك التعامل مع العمليات الإرهابية وإجراء عمليات الإنقاذ.

 

وأعرب الوزير عن أمله بمشاركة المزيد من الأطراف في المناورات في العام المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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