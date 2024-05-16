الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بينها "الذكاء الاصطناعى".. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الخميس، والموافق 16 مايو 2024، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

 "الذكاء الاصطناعي والمجتمع" ندوة بمركز جمال عبدالناصر

في السادسة والنصف مساء، يقيم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ضمن لقاءاته أمسية جديدة تحت عنوان "الإعلام والناس والتكنولوجيا، المجتمع والذكاء الاصطناعي".

يأتي اللقاء لمعرفة إلى أي مدى يؤثر الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإعلامي وكيف يتم استخدام تطبيقاته في صنع المحتوى، وهل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي محركًا للابتكار الإعلامي؟، كما يتناول طرق  المنصات الاجتماعية المتعددة وإلى أي مدى يمكن اعتبارها منفذًا إعلاميًا.

يشارك في اللقاء أحمد عصمت، الباحث فى مجال تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام ومؤسس مجلة أليكس أجندة.

يأتي اللقاء مواكبًا لاحتفال المركز بمرور عام على تقديم اللقاءات الشهرية التي يقدمها مركز الزعيم جمال عبدالناصر لجمهور الإسكندرية تحت عنوان "البيت"، والتي أسسها فاعلون مؤثرون في الحقل الثقافي السكندري وهم الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين والناقدة ريم أبوالفضل والمترجمة هبة يونس النيل والشاعر أحمد الشيخ.

أغاني الجنوب.. مع كرم مراد ببيت السحيمي 

وفي الثامنة مساء، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا فنيًا "لأغاني الجنوب" يقدمه الفنان النوبي كرم مراد وفرقته الموسيقية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني النوبية الشهيرة من بينها: "رسام"، "النيل بيتمشي"، "مارية"، "خبيز أمي"، "حلم الناس"، "ديا"، "يا صغير على الهوى"، "الشال"، و"نعناع الجنينة".

"لوبيريا" حفل غنائي بالأمير طاز 

وفي الثامنة مساء أيضًا، يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لموسيقى "لوبيريا بروجيكت".

تقدم الفرقة في الحفل الجديد تجربة رائدة في خلط موسيقى شمال إفريقيا مع الفلكلور المصري، وذلك بمشاركة  الفنانة هند الراوي، وهى فنانة مصرية مقيمة في فرنسا والمغنية الأساسية في فريق Orange blossom.

ولها تجارب متعددة مع موسيقيين عالميين، وتقدم في الحفل أغنياتها التي تمزج بين أعمالها وبين موسيقى لوبيريا لتقديم موسيقى مميزة ونمط مختلف جديد ومبدع، كما شاركت في افتتاح طريق الكباش بالأغنية الأمازيغية في فيلم الفيل الأزرق.

يذكر أن "لوبيريا بروجيكت" هو مشروع موسيقي تجريبي يمزج بين الثقافة المصرية والإفريقية وخاصة شمال إفريقيا.

صلاح السعدني بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

وفي السابعة مساء، ينظم مركز الحرية للابداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون كلام في السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق بعنوان صلاح السعدنى، "عمدة التشخيص فى بر مصر"، وذلك بقاعة المسرح بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

ويعد الفنان صلاح السعدني الملقب بعمدة الدراما المصرية من أكثر الفنانين تمتعًا بحب الجماهير على مدار رحلته الفنية، وهو فنان من نسيج الفن المصرى، راسخ فى وجدان الشعب العربي بما قدمه من أعمال، وهو خليط من طبقات الشعب المصري، ومزيج متناغم بين الإنسان الشعبي البسيط والفيلسوف العميق.

صندوق التنمية الثقافية فعاليات صندوق التنمية الثقافية مركز جمال عبد الناصر الثقافي خريطة فعاليات مركز الحرية للإبداع صالون كلام ف السيما صلاح السعدني

مواد متعلقة

رحلة حياة عمر الخيام ما بين الصوفية والعدمية والكفر والإيمان

بمشاركة فرق سفارات أجنبية.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان الدولي للطبول (الأحد)

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-5-2024 فى مصر

"السينما وكراهية الآخر" بمكتبة المستقبل وأمسية فلكية بمتحف الطفل.. اليوم

حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالغربية

قرارات عاجلة من النيابة حول تحرش سائق بطالب ثانوى فى أكتوبر

مباريات الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تعكس الإحباط من سياسية نتنياهو

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة