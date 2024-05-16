بينها "الذكاء الاصطناعى".. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الخميس، والموافق 16 مايو 2024، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

" الذكاء الاصطناعي والمجتمع" ندوة بمركز جمال عبدالناصر

في السادسة والنصف مساء، يقيم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ضمن لقاءاته أمسية جديدة تحت عنوان "الإعلام والناس والتكنولوجيا، المجتمع والذكاء الاصطناعي".

يأتي اللقاء لمعرفة إلى أي مدى يؤثر الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإعلامي وكيف يتم استخدام تطبيقاته في صنع المحتوى، وهل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي محركًا للابتكار الإعلامي؟، كما يتناول طرق المنصات الاجتماعية المتعددة وإلى أي مدى يمكن اعتبارها منفذًا إعلاميًا.

يشارك في اللقاء أحمد عصمت، الباحث فى مجال تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام ومؤسس مجلة أليكس أجندة.

يأتي اللقاء مواكبًا لاحتفال المركز بمرور عام على تقديم اللقاءات الشهرية التي يقدمها مركز الزعيم جمال عبدالناصر لجمهور الإسكندرية تحت عنوان "البيت"، والتي أسسها فاعلون مؤثرون في الحقل الثقافي السكندري وهم الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين والناقدة ريم أبوالفضل والمترجمة هبة يونس النيل والشاعر أحمد الشيخ.

أغاني الجنوب.. مع كرم مراد ببيت السحيمي

وفي الثامنة مساء، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا فنيًا "لأغاني الجنوب" يقدمه الفنان النوبي كرم مراد وفرقته الموسيقية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني النوبية الشهيرة من بينها: "رسام"، "النيل بيتمشي"، "مارية"، "خبيز أمي"، "حلم الناس"، "ديا"، "يا صغير على الهوى"، "الشال"، و"نعناع الجنينة".

"لوبيريا" حفل غنائي بالأمير طاز

وفي الثامنة مساء أيضًا، يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لموسيقى "لوبيريا بروجيكت".

تقدم الفرقة في الحفل الجديد تجربة رائدة في خلط موسيقى شمال إفريقيا مع الفلكلور المصري، وذلك بمشاركة الفنانة هند الراوي، وهى فنانة مصرية مقيمة في فرنسا والمغنية الأساسية في فريق Orange blossom.

ولها تجارب متعددة مع موسيقيين عالميين، وتقدم في الحفل أغنياتها التي تمزج بين أعمالها وبين موسيقى لوبيريا لتقديم موسيقى مميزة ونمط مختلف جديد ومبدع، كما شاركت في افتتاح طريق الكباش بالأغنية الأمازيغية في فيلم الفيل الأزرق.

يذكر أن "لوبيريا بروجيكت" هو مشروع موسيقي تجريبي يمزج بين الثقافة المصرية والإفريقية وخاصة شمال إفريقيا.

صلاح السعدني بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

وفي السابعة مساء، ينظم مركز الحرية للابداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون كلام في السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق بعنوان صلاح السعدنى، "عمدة التشخيص فى بر مصر"، وذلك بقاعة المسرح بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

ويعد الفنان صلاح السعدني الملقب بعمدة الدراما المصرية من أكثر الفنانين تمتعًا بحب الجماهير على مدار رحلته الفنية، وهو فنان من نسيج الفن المصرى، راسخ فى وجدان الشعب العربي بما قدمه من أعمال، وهو خليط من طبقات الشعب المصري، ومزيج متناغم بين الإنسان الشعبي البسيط والفيلسوف العميق.