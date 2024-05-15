الأربعاء 15 مايو 2024
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الثقافة

دورته الـ 11 مهداة للفنان محمد طه

بمشاركة فرق سفارات أجنبية.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان الدولي للطبول (الأحد)

انتصار عبد الفتاح
انتصار عبد الفتاح

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي لــ الطبول والفنون التراثية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية عشر للمهرجان وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور  مصطفى مدبولي.

 

تفاصيل الدورة 11 لمهرجان الطبول والفنون التراثية


 

ويقام المهرجان الدولي لـ  الطبول والفنون التراثية، بالتعاون بين وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، متمثلة في قطاعاتها المختلفة منها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور  هشام عزمى الأمين العام، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة أمير نبيه، صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، أحمد الشافعي رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحةوالآثارمتمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي. 

 


وصرح الفنان انتصار بأنه سيُعلن عن الدول والفرق المشاركة في المهرجان هذا العام 2024 وورش العمل التي تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 26 مايو حتى 1 يونيو، بالإضافة لتفاصيل حفلي الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة. 

 

بوستر المهرجان

 

مشاركة السفارات الأجنبية بالقاهرة في المهرجان

 

وكشف الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان الطبول والفنون التراثية، في تصريح خاص لــ “الدستور”، عن أن دورة المهرجان هذا العام ــ الحادية عشر ــ ستشارك فيها ولأول مرة فرق السفارات الأجنبية المتواجدة في القاهرة لترشيد النفقات.

 

وعلى هامش فعاليات المهرجان، يقام معرض لفنون الحرف اليدوية والتراثية في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية.

 

ولفت “عبد الفتاح”، إلى أن حفلي افتتاح وختام مهرجان الطبول والفنون التراثية، من المقرر أن يشهدا ورشة تضم كل الفرق المشاركة في المهرجان.

 

وتابع “عبد الفتاح”، أن دورة هذا العام من مهرجان الطبول والفنون التراثية، تقام تحت عنوان “المواويل الشعبية”، وشعار “الطبول من أجل السلام”، ومهداة إلى مطرب الفن الشعبي الفنان محمد طه.

 

 
وشدد “عبد الفتاح” على أن دورة مهرجان الطبول والفنون التراثية، تشهد هذا العام  أكبر تجمع لرموز فن العرائس والماريونيت للاحتفال بهذا الفن العظيم مع أكبر تجمع من فرق الفنون الشعبية والتراثية المصرية الأصيلة، ومشاركة فرق من فنون ثقافات الشعوب المختلفة.

 

كما تقام على هامش فعاليات المهرجان، ورش عمل للعرائس، وعرائس الماريونيت تحديدا، يشارك فيها مبدعي ومبدعات فن العرائس في مصر.

 

وتنطلق فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية، في الحفل المقرر أن يقام 26 مايو الجاري على مسرح سور  القاهرة الشمالي، وتعقد فعاليات المهرجان في رحاب بيت السناري الأثري. 

مهرجان الطبول والفنون التراثية الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بيت السناري الأثري بالسيدة زينب عرائس الماريونيت

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