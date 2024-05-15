وزيرة الثقافة: مسابقة الصوت الذهبى منصة مُهمة لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة

"مسابقة الصوت الذهبي منصة مُهمة لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة وصقلها"، بهذه الكلمات استهلت دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كلمتها خلال حفل توزيع جوائز النسخة السابعة من مسابقة الصوت الذهبي، والتي نظمها صندوق التنمية الثقافية، وشهدها المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

إقبال كبير من المواهب الشابة على مسابقة الصوت الذهبي

وقالت “الكيلاني”: "تُعد مسابقة الصوت الذهبي منصة مُهمة لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة وصقلها، وتأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم وتشجيع الإبداع في مختلف المجالات، إيمانًا منها بأهمية دور الفن والثقافة في تنمية المجتمع، والمضي قدمًا لاستثمار طاقات الشباب في مواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة".

وأضافت “الكيلاني”: "شهدت هذه المسابقة على مدار سبع سنواتٍ إقبالًا كبيرًا من المواهب الشابة من مختلف أنحاء مصر، مما يؤكد على شغف الشباب بالموسيقى والغناء، ورغبتهم في الحفاظ على تراثنا الفني الأصيل".

وزيرة الثقافة مع أحد الفائزين بالمسابقة

وأكدت وزيرة الثقافة، أن دور الوزارة لن ينتهي عند هذا الحد، حيث ستتبنى الوزارة هذه المواهب الواعدة من خلال قطاعات الوزارة المعنية والإعداد والتنظيم لمجموعة من الحفلات الغنائية المنفردة لكل فائز من الفائزين العشرة في المسابقة، لتقديم موهبتهم للجمهور ومنحهم الفرصة لدخول الوسط الفني باعتبارهم مواهب واعدة متميزة.

وأشادت الكيلاني، بالمستوى التنظيمي للمسابقة، وبمواهب المشاركين، ودعت جميع الأصوات الشابة إلى المشاركة في المسابقات القادمة، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مواهبهم وإبراز قدراتهم.

مسابقة الصوت الذهبي

أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الذهبي

من جانبه، وجه دكتور وليد قانوش رئيس قطاع التنمية الثقافية، الشكر لوزيرة الثقافة، على دعمها المستمر لأنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ودورها في عودة هذه المسابقة، بعد توقفها لسنوات، وأكد أن هذه المسابقة تستهدف اكتشاف المواھب الواعدة القادرة على تقديم كافة أشكال الغناء العربي الأصیل، والتي تحافظ على التراث والھویة المصریة.

وأوضح “قانوش”، أن مسابقة الصوت الذهبي تقدم لها 193 متسابقًا، منهم 112 شابًا و81 فتاة، من 16 محافظة، حيث فاز بالمركز الأول، عمرو عادل يوسف من محافظة الجيزة، وحصد المركز الثاني، مي حسن علي عواد، من القاهرة، وحصل على المركز الثالث، أحمد عبد العزيز محمد، من الإسكندرية، والمركز الرابع، شهد وائل أحمد، من الجيزة، والمركز الخامس، نهى رجب فؤاد، من القاهرة، وحصلت على المركز السادس، ريناد رضا فرج، من البحيرة، فيما ذهب المركز السابع، لسعاد أحمد عبد الفتاح، من القليوبية، والمركز الثامن، فازت به، لميس أمين محمد، من الجيزة، وحصل على المركز التاسع، طارق وائل محمد نبيل، من الجيزة، وجاء في المركز العاشر، محمد جمال محمد، من الغربية.

كما حرصت وزيرة الثقافة، على تكريم، أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، تقديرًا لجهودهم طوال مراحل تحكيم المسابقة، ومساهتمهم البناءة في اكتشاف المواهب بحيادية وكفاءة، حيث تشكلت اللجنة من: دكتور محمد علاء فتحي -رئیسًا-، وعضویة كل من: الفنان دكتور أحمد محمد إبراھیم، دكتور مدحت عبد السميع حشاد، دكتور مصطفى محمد مصطفى، ودكتور سماح إسماعیل.

وزيرة الثقافة مع أحد الفائزين بالمسابقة

واختارت لجنة تحكیم مسابقة الصوت الذهبي، المتسابقين، من خلال ثلاث تصفیات، عبر معاییر، ومراحل تصاعدیة، في أصول الغناء العربي، بدأت بالأغنیة والطقطوقة فالمونولوج والموشح فالقصیدة والدور.

تضمن الحفل -الذي أخرجه، أحمد فؤاد-، تقديم عدد من الأعمال الغنائية لمجموعة متميزة من مطربي زمن الفن الجميل، أداها الفائزون بجوائز مسابقة الصوت الذهبي، بمشاركة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو دكتور مدحت عبد السميع.

كما أدى الفائزون أغنية "أحلف بسماها وبترابها" بشكل جماعي، في ختام الحفل، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تضمن الحفل عرضًا لفيلم قصير تضمن سردًا لبدايات المسابقة، وتاريخها عبر مراحلها المتعددة، وعدد متسابقيها، وآليات تحكيمها.