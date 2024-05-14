الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

عزت القمحاوى لـ"الدستور": "بدايات" كتالوج تقديمى للأدب العربى وحافز لترجمته

عزت القمحاوي
عزت القمحاوي

عبر الكاتب الروائي عزت القمحاوي، عن سعادته بصدور كتاب “بدايات”، للكاتب الإيطالي ألدو نيقوسيا، معتبرا أن الكتاب “كتالوج تقديمي للأدب العربي وحافز لترجمته”.

 

عزت القمحاوي “نيقوسيا” يعمل بجهد شخصي

وقال الكاتب عزت القمحاوي، في تصريحات خاصة لــ“الدستور”: “تواصل معي الكاتب الإيطالي، ألدو نيقوسيا للحصول علي تصريح وموافقة علي ترجمة أول 2000 كلمة من روايتي “ما رآه سامي يعقوب”، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية عام 2019”.

وأضاف “القمحاوي”: بالفعل أرسلت إلي “نيقوسيا” ما طلبه ليترجمه إلى اللغة الإيطالية، ضمن كتابه “بدايات” والصادر في إيطاليا. 

وعن المترجم ألدو نيقوسيا وكتابه “بدايات”، أوضح الكاتب عزت القمحاوي: “ألدو” يعمل في الترجمة بجهد شخصي فردي غير مؤسسي، أي أنه ليس وراءه مؤسسة تدعم مجهوداته في ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإيطالية.

وكتابه “بدايات” يعد كتالوج تقديمي عن الأدب العربي، للتعريف به بين الناطقين بالإيطالية وفي بلده، وحافز للمترجمين الآخرين في بلده علي ترجمة هذه الروايات أو غيرها إلى اللغة الإيطالية.    

وقبل أيام كان قد صدر كتاب باللغة الإيطالية تحت عنوان “بدايات”، للكاتب الإيطالي ألدو نيقوسيا، وهو عبارة عن ترجمة لأول 2000 كلمة  من 22 رواية عربية صدرت فى عدة دول عربية منذ العام 2011 وحتى عام 2023، من بينها خمس روايات مصرية. 

غلاف كتاب بدايات 

إطلالة على مسيرة عزت القمحاوي الإبداعية

ويعد الكاتب عزت القمحاوي، من أشهر كتاب “الكتابة عبر النوعية”، والتي قدم من خلالها العديد من الإصدارات، نذكر من بينها: “الأيك في المباهج والأحزان”، “كتاب الغواية”، “الطاهي يقتل الكاتب ينتحر”، وغيرها.

أما في مجال السرد الروائي والقصصي، فسبق وصدر لـ عزت القمحاوي أعمال: “بيت الديب، يكفي أننا معا، غرفة تري النيل، البحر خلف الستائر، حدث في بلاد التراب والطين، غربة المنازل، ما رآه سامي يعقوب، الحارس، السماء علي نحو وشيك، مدينة اللذة” وغير ذلك.

عزت القمحاوي رواية ما رآه سامي يعقوب كتاب بدايات ألدو نيقوسيا الأدب العربي كتاب الغواية غربة المنازل بيت الديب

مواد متعلقة

بينها 5 روايات مصرية.. "بدايات" ترجمة إيطالية لـ22 رواية عربية (خاص)

الناقد محمد عطية محمود: لم أتخلّ عن أول كتاب اشتريته (حوار)

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله يعلن استهداف مبنيين بهما جنود الاحتلال على حدود لبنان

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ويعد سندًا وظهيرًا لكل مؤسسات الدولة

بسبب دموية قلمه الحبر.. الملك تشارلز يتعاقد مع شركة أقلام فاخرة

السيطرة على حريق داخل جراج بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

القبض على عاطل قتل شقيقه بطلق نارى بسبب خلافات مالية فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟