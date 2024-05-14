عزت القمحاوى لـ"الدستور": "بدايات" كتالوج تقديمى للأدب العربى وحافز لترجمته

عبر الكاتب الروائي عزت القمحاوي، عن سعادته بصدور كتاب “بدايات”، للكاتب الإيطالي ألدو نيقوسيا، معتبرا أن الكتاب “كتالوج تقديمي للأدب العربي وحافز لترجمته”.

عزت القمحاوي “نيقوسيا” يعمل بجهد شخصي

وقال الكاتب عزت القمحاوي، في تصريحات خاصة لــ“الدستور”: “تواصل معي الكاتب الإيطالي، ألدو نيقوسيا للحصول علي تصريح وموافقة علي ترجمة أول 2000 كلمة من روايتي “ما رآه سامي يعقوب”، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية عام 2019”.

وأضاف “القمحاوي”: بالفعل أرسلت إلي “نيقوسيا” ما طلبه ليترجمه إلى اللغة الإيطالية، ضمن كتابه “بدايات” والصادر في إيطاليا.

وعن المترجم ألدو نيقوسيا وكتابه “بدايات”، أوضح الكاتب عزت القمحاوي: “ألدو” يعمل في الترجمة بجهد شخصي فردي غير مؤسسي، أي أنه ليس وراءه مؤسسة تدعم مجهوداته في ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإيطالية.

وكتابه “بدايات” يعد كتالوج تقديمي عن الأدب العربي، للتعريف به بين الناطقين بالإيطالية وفي بلده، وحافز للمترجمين الآخرين في بلده علي ترجمة هذه الروايات أو غيرها إلى اللغة الإيطالية.

وقبل أيام كان قد صدر كتاب باللغة الإيطالية تحت عنوان “بدايات”، للكاتب الإيطالي ألدو نيقوسيا، وهو عبارة عن ترجمة لأول 2000 كلمة من 22 رواية عربية صدرت فى عدة دول عربية منذ العام 2011 وحتى عام 2023، من بينها خمس روايات مصرية.

غلاف كتاب بدايات

إطلالة على مسيرة عزت القمحاوي الإبداعية

ويعد الكاتب عزت القمحاوي، من أشهر كتاب “الكتابة عبر النوعية”، والتي قدم من خلالها العديد من الإصدارات، نذكر من بينها: “الأيك في المباهج والأحزان”، “كتاب الغواية”، “الطاهي يقتل الكاتب ينتحر”، وغيرها.

أما في مجال السرد الروائي والقصصي، فسبق وصدر لـ عزت القمحاوي أعمال: “بيت الديب، يكفي أننا معا، غرفة تري النيل، البحر خلف الستائر، حدث في بلاد التراب والطين، غربة المنازل، ما رآه سامي يعقوب، الحارس، السماء علي نحو وشيك، مدينة اللذة” وغير ذلك.