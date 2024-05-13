بينها 5 روايات مصرية.. "بدايات" ترجمة إيطالية لـ22 رواية عربية (خاص)

بدايات، عنوان الكتاب الصادر حديثا باللغة الإيطالية، من تأليف الكاتب الإيطالي “ألدو نقوسيا”، ويضم ترجمة لأول 2000 كلمة من 22 رواية عربية بينها خمس روايات مصرية صدرت في الفترة ما بين العام 2011 وحتي العام الماضي 2023. فما حكاية الكتاب والقصة وراءه؟ هذا ما ترصده لكم الـ "الدستور في هذا التقرير.

القصة الكاملة لكتاب “بدايات”

‎فى السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام الغربي بالأدب العربي، خاصة في ظل ثورة الاتصالات التي نعيشها، وتجسد هذا الاهتمام في عدة صور. منها ترجمة الأدب العربي إلى عدة لغات أجنبية.

وفي إطار الاهتمام الغربي بالأدب العربي، الكتاب الصادر حديثا باللغة الإيطالية تحت عنوان "بدايات"، للكاتب الإيطالي “ألدو نقوسيا”. فما قصة هذا الكتاب.

وكشف مؤلف كتاب “بدايات”، الكاتب الإيطالي ألدو نقوسيا، في مقابلة أجريت معه خلال شهر أبريل الماضي للحديث عن هذا الإصدار الجديد، عن أن: "كتاب"بدايات" ومن خلال عنوانه، هو عبارة عن ترجمة لأول 2000 كلمة من 22 رواية عربية صدرت فى عدة دول عربية منذ العام 2011 وحتى عام 2023.

محاولة لفهم ما سمي بــ “الربيع العربي”

وعن دافعه وراء تأليف هذا الكتاب وترجمته لمقتطفات من هذه الــ 22 رواية، قال: "الثورات التي قامت ضد الأنظمة الحاكمة في دول الشرق الأوسط منذ العام 2011 لايزال صدى زلزالها مؤثرا في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ولذا أراد بهذه الترجمة لـ 22 رواية عربية وضمها في كتابه “بدايات”، أنه رأي أن هذه الروايات من أبرز الروايات العربية، وأراد من خلالها أن يسلط الضوء على مايسمى بــ “الربيع العربي”، وما نتج عنه من تغيّرات جذرية فى تلك المجتمعات. فضلا عن تسليط الضوء على الاتجاهات الجديدة فى الأدب العربي.

وحول معايير وأسباب اختياره لهذه الروايات الـ 22، ولماذا هذه الروايات دون غيرها، قال، أنه اختار تلك الأعمال بناء علي ذوقه القرائي الشخصى، ولأنه مرتبط بعلاقات صداقة مع بعض المؤلفين لهذه الروايات.

لكن هل الـ 2000 كلمة من رواية قادرة علي إيصال الفكرة التي أراد المترجم ــ ألدو نقوسيا ــ إيصالها أو حتى إنجاز المغزي من الكتاب؟ بالتأكيد لن تصل كل الفكرة. لكن ربما تحمس القارئ علي البحث عن العمل وقراءته كاملا خاصة وأن الروايات المحتارة تبدأ بمشاهد قوية تجذب القارئ لإنهاء الرواية وهذا بحسب تصريحه.

كما أنه تمني أن يكون كتابه تشجيعًا ودعوة لزملاءه المترجمين لإحياء مشاريع الترجمة المجهضة، حتى يتمكنوا من ترجمة مختارات يمكن أن تكون ذات فائدة للإيطاليين عامة والقارئ الإيطالي خاصة.

الروايات المترجمة في كتاب "بدايات"

وضم كتاب “بدايات” للكاتب ألدو نقوسيا، ترجمة أول 2000 كلمة من 22 رواية عربية بينها خمس روايات مصرية كالتالي: من مصر روايات:

“الحلواني.. ثلاثية الفاطميين” دكتورة ريم بسيوني.

رواية “المولودة” للكاتبة نادية كامل.

“ما رآه سامي يعقوب” للروائي عزت القمحاوي.

رواية "يونيفيرس" للكاتبة رضوي الأسود.

رواية “باب الخروج” عز الدين شكري فشير.

ومن بقية الدول العربية روايات:

“جرما الترجمان”، الروائي السعودي محمد حسن علوان

ــ “تبليط البحر” الروائي اللبناني رشيد الضعيف

ــ "الهروب من جزيرة أوستيكا" للروائي الليبي صالح السنوسي والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ــ “صندوق الرمل” للكاتبة الليبية عائشة إبراهيم

ــ “زوج بغال” للروائي الجزائري بومدين بلكبير

ــ “أساتذة الوهم” للروائي العراقي علي بدر

ــ “عباءة غنيمة” للكاتبة الكويتية عائشة عدنان المحمود

ــ “ساعد بغداد” للكاتبة العراقية شهد الراوي

ــ “مستر نون” للكاتبة اللبنانية نجوي بركات

ــ “عطلة في حي النور” للكاتب التونسي الحبيب السالمي ــ “الملف الأصفر”

ــ رواية “اختبال” للكاتبة التونسية بثينة الخالدي

ــ “الملف الأصفر” للكاتبة التونسية أميرة غنيم

ــ “نساء بروكسيل” للكاتبة الفلسطينية نسمة العكلوك

ــ “امرأتان” للكاتبة السعودية هناء حجازي

ــ “بيت حدد” رواية للكاتب السوري فادي عزام

ــ “تغريبة القافر” للكاتب العماني زهران القاسمي

ــ “من خشب وطين” للكاتب المغربي محمد الأشعري.

تجدر الإشارة إلي أن “ألدو نقوسيا”، كان قد تواصل مع مؤلفي هذه الروايات الــ 22، للحصول علي الإذن والتصريح بالنشر، بل وأن كتاب الروايات هم بأنفسهم من أمدوه بهذه المقتطفات من بدايات رواياتهم المترجمة للغة الإيطالية وضمها كتاب “بدايات”.