بوتين: التعاون الروسى- الصينى عامل "استقرار" فى العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون الروسي الصيني عامل "استقرار" في العالم، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضح بوتين خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينج اليوم، أن العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أي احد، ما يشكل تعاوننا عامل استقرار على الساحة الدولية.

فيما قال شي جين بينج، إن بكين مستعدة لتعزيز الروابط مع موسكو على مختلف الأصعدة.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، إلى الصين في زيارة دولة ستستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسًا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.