شكرى: مصر بذلت جهودًا كبيرة فى إقناع دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، دور مصر الهام للغاية في إطار لجنة الاتصال العربية الإسلامية بالتنسيق مع شركائها من الدول العربية، لإقناع العديد من دول العالم بالاعتراف بإقامة دولة فلسطينية، معلقًا بأن هناك أكثر من 130 دولة معترفة بالدولة الفلسطينية، والخطوة هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.

وقال شكري، خلال لقاء خاص على شاشة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة أخرى في إطار تنفيذ حل الدولتين، وعلى الدول التي تتبنى حل الدولتين كمخرج من الأزمة أن تسير في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضح أن هناك مقترحات من عدد من الدول منها دول أوروبية لعقد هذا المؤتمر لإطلاق عملية السلام والاعتراف بدولة فلسطين، ونحن ندعم كل هذه المقترحات ولم نصل بعد لنقطة العمل الجدية لعقد مثل هذا المؤتمر في ضوء أن الحرب ما زالت دائرة، ولا يمكن عقد مؤتمر قبل وقف إطلاق النار، وعندما تسمح الظروف لتنفيذ هذا المقترح سيكون من المناسب دعم هذا التوجه والمشاركة فيه.