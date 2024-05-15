الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شكرى: مصر بذلت جهودًا كبيرة فى إقناع دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، دور مصر الهام للغاية في إطار لجنة الاتصال العربية الإسلامية بالتنسيق مع شركائها من الدول العربية، لإقناع العديد من دول العالم بالاعتراف بإقامة دولة فلسطينية، معلقًا بأن هناك أكثر من 130 دولة معترفة بالدولة الفلسطينية، والخطوة هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.

وقال شكري، خلال لقاء خاص على شاشة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة أخرى في إطار تنفيذ حل الدولتين، وعلى الدول التي تتبنى حل الدولتين كمخرج من الأزمة أن تسير في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضح أن هناك مقترحات من عدد من الدول منها دول أوروبية لعقد هذا المؤتمر لإطلاق عملية السلام والاعتراف بدولة فلسطين، ونحن ندعم كل هذه المقترحات ولم نصل بعد لنقطة العمل الجدية لعقد مثل هذا المؤتمر في ضوء أن الحرب ما زالت دائرة، ولا يمكن عقد مؤتمر قبل وقف إطلاق النار، وعندما تسمح الظروف لتنفيذ هذا المقترح سيكون من المناسب دعم هذا التوجه والمشاركة فيه.

فلسطين الدولة الفلسطينية الامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين دولة فلسطين

مواد متعلقة

شكرى: تل أبيب ترفض مبادرات السلام العربية بإقامة دولتين

دُمرت بالكامل.. حزب الله يعلن استهداف منظومات فنية بموقع رادار إسرائيلى

كارثة حقيقية فى غزة.. شكرى: لا يكفى التحذير اللفظى برعاية قضية الفلسطينيين

مدير القدس للدراسات يحذر من كارثة كبرى ستحل على المنطقة.. والسبب انتهاكات الاحتلال

شكرى: 65% من المساعدات المقدمة لغزة مصدرها المجتمع المدنى المصرى

حزب الله يعلن استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية فى قاعدة ميرون شمال إسرائيل

توفير المساعدات الإنسانية لغزة أولوية مصرية.. تصريحات نارية لـ"شكرى" بشأن العملية العسكرية فى رفح

البرلمان العربى: شعوب العالم الحر أصبحت أكثر وعيًا ودفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

حريق محدود في مستشفى مصر الدولي بالدقي (صور)

السيطرة على حريق مستشفى مصر الدولى بالدقى

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

مدبولى: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.. وبدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بدهس "طبيبة التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة