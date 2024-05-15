وزير الخارجية يوضح سياسة مصر فى التعامل مع التوترات لاستعادة الأمن والسلام (فيديو)

لا تحيد عن مبادئها

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، موقف مصر الثابت التي لا تحيد عن مبادئها، مؤكدا أنها مبادئ متسقة وتخدم مصلحة الشعب المصري وتعفيه من الأضرار الناتجة عن التجاذبات والاستقطاب والانجرار إلى مواضع الأزمات.

الاقتصاد العالمى وعوائد قناة السويس

وأكد شكري، خلال لقاء خاص على شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن السياسة التي تنتهجها مصر مستمرة وأثبتت نجاحا في الماضي وحماية الشعب المصري من كثير من التداعيات التي ترتبت على الأوضاع المضطربة في المنطقة.

وأضاف أن من نتائج أزمة غزة توسيع رقعة الصراع وهو أمر حذرت منه مصر من البداية ونتج عنه توسع، وكذلك التراشق القائم بين حزب الله وإسرائيل في شمال إسرائيل وكذلك التراشق العسكري بين إيران وإسرائيل، واستمرار استهداف إسرائيل للأراضي السورية عسكريا، وكذلك ما وقع من اضطراب بالبحر الأحمر لحرية الملاحة واستهداف السفن التجارية، والأضرار التي نتجت عن ذلك في الاقتصاد العالمي وعوائد قناة السويس والتعامل مع هذه التوترات لاستعادة الأمن والسلام.