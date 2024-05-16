الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بمشاركة الرئيس السيسى... القمة العربية تبدأ أعمالها اليوم فى العاصمة البحرينية المنامة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تنطلق أعمال القمة العربية الـ33، بمملكة البحرين، اليوم الخميس، حيث يجتمع القادة العرب لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالقضايا والملفات الراهنة، فضلًا عن سبل تعزيز العمل العربى المشترك.

القمة تأتي في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة

تأتى هذه القمة فى ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، حيث يتضمن مشروع جدول الأعمال، المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، عددًا من البنود الرئيسية التى تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربى المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربى مع التجمعات الدولية والإقليمية.

الرئيس السيسي يصل البحرين للمشاركة في القمة 

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تُعقد بمدينة المنامة، أمس.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

القضية الفلسطينية قطاع غزة مجلس جامعة الدول العربية

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