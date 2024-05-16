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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حزب الله" يعلن تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس، وتأتي تلك العمليات دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الفلسطينية، وفقًا للآتي.

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 12:00 ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.

2- الساعة 16:58 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

- القطاع الغربي:

1- ا‏لساعة 11:35 استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة وإصابتها بشكل ‏مباشر وتدمير جزء منها.

2- الساعة 12:00 استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وإصابة تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل.

3- الساعة 17:00 استهداف موقع ‏رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 19:50 شنّ هجوم جوي بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الانقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة.

إسرائيل قطاع غزة مزارع شبعا تلال كفرشوبا بركان الثقيلة قيادة الفرقة 91 رأس الناقورة قاعدة ميرون الإحتلال الإسرائيلي

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