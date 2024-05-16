الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: قمة المنامة تُعقد فى ظرف استثنائى صعب يُحتّم الخروج بقرارات مهمة

قمة البحرين
قمة البحرين

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن قمة المنامة تُعقد في ظرف استثنائي صعب يُحتّم الخروج بقرارات تسهم في تحقيق مطالب الفلسطينيين، المتمثلة في وقف إطلاق النار، أو دعوة القمة العربية لأن تضغط من أجل تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى ضخ المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة. 

دعم المطلب الفلسطيني

وشدد "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز،  على ضرورة دعم المطلب الفلسطيني بشكل واسع وكبير فيما يتعلق بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد قرار الجمعية العامة الذي حظى بتأييد 143 دولة، بأحقية دولة فلسطين في أن تكون عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وبالتالي الضغط على الولايات المتحدة لقبول هذا الطلب الذي قدمه الفلسطينيون.

وأكد أهمية تبني حوار فلسطيني شامل، حتى يتم إنهاء حالة الانقسام، ومن ثم تشكيل حكومة فلسطينية موحدة، خاصة ما بعد الحرب، لإعادة الإعمار في غزة، وضمان توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع، بما يُمكّن الدولة الفلسطينية من الانخراط في عملية سياسية بالمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية في إطار سلام شامل بالمنطقة.

قمة المنامة دعوة القمة العربية للشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

هشام إبراهيم لـ"الشاهد": مصر أنفقت 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء

هشام إبراهيم لـ "الشاهد": تعداد مصر زاد 8 ملايين نسمة خلال 5 سنوات

انتصار السيسى: "العاصمة الإدارية" يجسد حلم كل مصرى وإرادة شعب عظيم

أمير الكويت: لن أقبل أن تكون بلادنا ساحة لممارسات غير دستورية

أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة

أمير الكويت: بعض النواب وصل بهم التمادى للتدخل بصميم اختصاصات الأمير

أمير الكويت: لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام

السيدة انتصار السيسى توجه الشكر لقرينة سلطان عُمان على مشاركتها بزيارة المتحف المصرى

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-5-2024 فى مصر

"السينما وكراهية الآخر" بمكتبة المستقبل وأمسية فلكية بمتحف الطفل.. اليوم

حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالغربية

قرارات عاجلة من النيابة حول تحرش سائق بطالب ثانوى فى أكتوبر

مباريات الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تعكس الإحباط من سياسية نتنياهو

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة