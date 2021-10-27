الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ريش نعام».. فيلم وثائقى لرحلة تطوير المناطق غير الآمنة

تطوير المناطق العشوائية
تطوير المناطق العشوائية

وثق صندوق تطوير المناطق العشوائية رحلة تطوير المناطق التي كلف بها الصندوق بعد سقوط صخرة الدويقة في فيلم وثائقي حمل عنوان "ريش نعام"، منذ إنشاء الصندوق بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وكتابه مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء.

وأعلن الصندوق أن العشوائيات كانت مادة دسمة للأفلام والمسلسلات التي قدمت مصر في ثوب حزين ومتخلف وانتشرت في تلك الأحياء أوكار مهربي المخدرات والإرهابيين وكل الجرائم الأخرى، ما أضاف عبئا جديدا على سكانها، وأضاف أنها كانت أحياء بلا مدارس ولا مستشفيات ولا ملاعب، فهي ظروف قاسية غير آمية عاشها قاطنو الأحياء العشوائية داخل المدن  المصرية.

وأوضح أن الإرادة السياسية جاءت بتكليف الصندوق بضرورة القضاء على ظاهرة العشوائيات، سواء في المباني أو السلوك وهذا ما عمل عليه بكل قوة خلال مدة 5 سنوات من العمل وبدعم سياسي كبير حتى نجح في تطوير 357 منطقة عشوائية غير آمنة بها حوالي 246 ألف وحدة سكنية.

ووجه الفيلم رسالة بشأن ما تحقق من إنجازات في ملف تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وعلى صعيد آخر، كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن أنه سيتم تغيير مسمى الصندوق ليصبح "صندوق التنمية الحضارية"، نظرا لكثرة تعدد مهامه واختصاصاته.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021- 2022 لكل من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال صديق إن الصندوق تم تكليفه بتطويرعواصم المحافظات بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حيث إن هناك خطة للتطوير تم وضعها بتكلفة 250 مليار جنيه، ويستهدف توفير 500 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الصندوق مهامه تتوسع وتزيد.

صندوق تطوير المناطق العشوائية ريش نعام المناطق العشوائية الصندوق العشوائيات

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